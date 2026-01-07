Millionärsflucht nach Dubai: Immobilien-Markt profitiert

Rund 9.800 Millionäre sind im vergangenen Jahr in die Emirate gezogen – mehr als in jedem anderen Land weltweit.

Dubai, VAE – Der Dubai Immobilien-Markt erlebt seit 2025 eine beispiellose Transformation. Etwa 9.800 Millionäre sind im vergangenen Jahr in die Emirate gezogen. Das sind mehr als in jedem anderen Land weltweit. Für deutschsprachige Investoren bietet Schofer Properties mit Schweizer Qualitätsstandards den Zugang zu einem der dynamischsten Immobilienmärkte der Welt.

Die große Abwanderung aus Europa treibt Dubai-Boom

„Wir erleben eine historische Vermögensverschiebung“, erklärt Jörg Schofer, diplomierter Immobilientreuhänder (SVIT) und Gründer von Schofer Properties. „Allein aus Großbritannien wanderten 2025 etwa 16.500 Millionäre ab. Das ist die größte Vermögensabwanderung eines europäischen Landes seit einem Jahrzehnt. Dubai ist für viele vermögende Unternehmer der neue Lebensmittelpunkt geworden.“

Die Zahlen sprechen für sich: Das Vereinigte Königreich verliert durch neue Steuerreformen massiv Vermögende. Dubai verzeichnet ein Bevölkerungswachstum von über 5 Prozent jährlich. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte die Einwohnerzahl der Metropole erstmals über 4 Millionen Menschen. Ein historischer Meilenstein.

Über 175.000 neue Einwanderer kommen jährlich in die Stadt. Darunter prominente Milliardäre wie Richard Gnodde von Goldman Sachs, Stahlmagnat Lakshmi Mittal und Aston-Villa-Eigentümer Nassef Sawiris.

Luxussegment explodiert: Villen im Fokus

Die Nachfrage im Luxussegment hat sich dramatisch entwickelt. „Im Bereich von Villen zwischen 20 und 50 Millionen AED ist die Nachfrage im Vergleich zum Angebot im letzten Jahr rasant gestiegen“, betont Schofer. „Die verfügbaren Objekte in diesem Segment halten mit der Nachfrage kaum Schritt.“

Die Fakten unterstreichen diese Entwicklung eindrucksvoll: Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Dubai 3.731 Immobilien über 10 Millionen AED (2,7 Millionen USD) verkauft. Ein Rekordwert. Ultra-Luxusvillen machen mittlerweile fast 70 Prozent aller Verkäufe über 10 Millionen USD aus.

In Toplagen wie Palm Jumeirah, Emirates Hills und Jumeirah Bay Island wurden über 32 Transaktionen über 30 Millionen AED abgewickelt. Davon 10 Verkäufe über 50 Millionen AED.

Die Preisentwicklung ist beeindruckend: In den vergangenen fünf Jahren sind die Immobilienpreise in erstklassigen Lagen um 198 Prozent gestiegen. Dubai führt damit den Knight Frank Prime Global Cities Index an. „Dies wird in den nächsten Jahren so weitergehen und lässt die Preise weiter steigen“, prognostiziert Schofer.

Attraktive Renditen bei steuerfreien Gewinnen

Neben der Wertsteigerung überzeugen die laufenden Erträge: Mietrenditen von 6 bis 9 Prozent sind in Dubai Standard. Das liegt deutlich über den 2 bis 3 Prozent, die in London oder New York erzielt werden.

Der entscheidende Vorteil: Auf Erträge aus Immobilienbesitz werden in Dubai keine Einkommens- oder Kapitalertragssteuern erhoben.

„Investoren realisieren hier attraktive Renditen“, erklärt Schofer. „In Kombination mit den Wertsteigerungen von bisher durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr ergibt sich eine Nettorendite, die in Europa kaum noch zu finden ist.“

Schweizer Qualitätsstandards für internationale Investoren

Schofer Properties hat sich auf die Beratung deutschsprachiger Investoren spezialisiert. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service weit über die reine Immobilienvermittlung hinaus. „Wir setzen auf Qualität, hohes Entwicklungspotential und ein minimales Risiko.“, betont Schofer. „Dies stellen wir aufgrund unserer über 18-jährigen Expertise und unserer Schweizer Qualitätsstandards für unsere Kunden sicher.“

Das Leistungsspektrum umfasst:

Strategische Immobilienauswahl nach strengen Ankaufskriterien

Relocation Service für Neuankömmlinge

Komplette Möblierung und Innenraumgestaltung

Professionelle Vermietung mit Rundum-Betreuung

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung für Family Offices

Der Fokus liegt auf erstklassigen Standorten in Dubai. Wir differenzieren Gegenden und Immobilien, die sich als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung eignen und höchstes Potential bieten.

Ausblick: Strukturelles Wachstum setzt sich fort

„Dubai durchläuft keinen Preiszyklus, sondern einen Bevölkerungszyklus“, fasst Schofer zusammen. „Die demografische Entwicklung ist fundamental. Andere Immobilienmärkte weltweit kühlen ab. Dubai bleibt heiß. Das ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine strukturelle Verschiebung globaler Vermögen.“

Mit der 5-Sterne-Bewertung und positiven Kundenstimmen unterstreicht Schofer Properties seine Position als verlässlicher Partner für internationale Investoren in einem der attraktivsten Immobilienmärkte weltweit.

Über Schofer Properties

Schofer Properties ist eine in Dubai ansässige Immobilienagentur und Beratungsfirma mit über 18 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat sich auf die Betreuung internationaler Investoren spezialisiert und bietet einen Komplettservice von der Immobilienauswahl über die Vermietung bis zur langfristigen Vermögensverwaltung nach Schweizer Qualitätsstandards.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.