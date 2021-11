MILK Books – der perfekte Rahmen für die schönsten Erinnerungen!

Die schönsten Momente sind immer viel zu schnell vorbei, nicht wahr? Glücklicherweise gibt es durchaus einige Möglichkeiten um sie festzuhalten: Bei MILK Books finden Sie ein hochwertiges Sortiment an personalisierten Fotoalben, Fotobüchern, Fotodrucken – sowie vieles mehr. Schließlich gibt es immer Ereignisse, die einen Platz im Fotoalbum verdienen: Egal ob Hochzeiten, Urlaube, Feiertage oder spontane Schnappschüsse – MILK Books bietet Ihnen das passende Fotobuch für jeden Anlass!

Milk Books Fotobücher – die perfekte Geschenkidee

Das vielseitige Angebot von Milk Books bietet Ihnen nicht nur die ideale Möglichkeit, ihre schönsten Erinnerungen für die Ewigkeit einzufangen, sondern auch, wertvolle Momente mit Ihren Lieben zu teilen – und Ihnen damit eine große Freude zu machen, die noch lange anhalten wird.

Zum Angebot des bereits seit 50 Jahren bestehenden Unternehmens gehören unter anderem:

Fotobücher und Fotoalben im klassischen Design

Softcover-Fotobücher

Grußkarten

Präsentationsboxen

Bilderrahmen

Fotoleinwände

Kunstdrucke

Premium-Fotobücher sowie Fotoalben in Archivqualität

Moleskin-Fotobücher

… sowie viele weitere spannende kreative Produkte rund um das Thema Fotos. Wichtig ist, dass Sie bei MILK Books die volle Kontrolle über das Design und die komplette Gestaltung der von Ihnen gewählten Fotoidee haben.

Keine Sorge – Sie brauchen kein Design-Profi zu sein, um Ihr eigenes Fotobuch bei MILK Books zu gestalten, denn die Vorgehensweise ist ziemlich einfach. Schließlich können Sie alle Schritte ganz einfach am heimischen Computer durchführen:

1. Im ersten Schritt wählen Sie die Produktart aus: Darf es ein Fotoalbum oder ein Fotobuch sein? Wie viele Seiten soll es umfassen?

2. Nun haben Sie freie Hand und können sich im kreativen, virtuellen Design-Studio von MILK Books austoben: Ordnen Sie die von Ihnen gewünschten Bilder so an, wie es Ihnen am besten gefällt, wählen Sie den perfekten Einband aus und lassen Sie sich alles im Vorhinein mit nur wenigen Klicks angezeigen. Noch mehr Unterstützung und Inspiration erhalten Sie direkt auf der Webseite des Unternehmens im praktischen Videoformat.

3. Das war’s schon: Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, schickt MILK Books Ihnen Ihr personalisiertes, selbstgestaltetes Fotobuch im Handumdrehen nach Hause.

Der Markenname MILK Books mag zwar auf den ersten Blick außergewöhnlich klingen, doch wenn man etwas genauer hinschaut, ergibt dieser absolut Sinn: Schließlich steht der Name für Moments of Inspiration, Love and Kinship“ (Momente der Inspiration, Liebe und Verbundenheit). Und was passt besser zu einem Unternehmen, dass seinen Kunden dabei helfen möchte, sich selbst und anderen eine Freude zu machen?

Derzeit können Sie sich übrigens über einen tollen Rabattcode freuen: Mit dem Code BESTSELLER20 sichern Sie sich die beliebtesten Fotobuchformate auf https://www.milkbooks.com/ zum attraktiven Discountpreis!