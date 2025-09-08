Mike Wagner wird neuer CEO der Grouplink Gruppe

Grouplink weiter auf Wachstumskurs

Die Grouplink Holding GmbH gibt die Ernennung von Mike Wagner zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Damit gewinnt die Grouplink Gruppe einen branchenkundigen Group CEO mit Erfahrung zu Wachstum, Unternehmenszukäufen und Integration.

Mike Wagner verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche – vom Systemhausgeschäft über Managed Services bis Mergers & Acquisitions (M&A). In seiner vorherigen Position als Geschäftsführer der BASYS Brinova GmbH verantwortete er seit 2022 maßgeblich den Zusammenschluss und weiteren Ausbau der beiden Systemhäuser BASYS und Brinova innerhalb der connexta-Gruppe. Zuvor war Wagner Geschäftsführer bei Allgeier Inovar und bekleidete Führungspositionen bei Unternehmen wie INFO AG, SC AG und Axians.

Mit der Besetzung des CEO-Postens durch Wagner gewinnt Grouplink einen strategischen Unternehmenslenker und stellt die Weichen für die nächste Phase ihres Wachstumskurses. Die Unternehmensgruppe verfolgt eine aktive Wachstumsstrategie, die sowohl organische Entwicklung als auch gezielte Unternehmenszukäufe umfasst. In den vergangenen Jahren hat Grouplink bereits durch mehrere Akquisitionen ihr Portfolio erweitert und die regionale Präsenz erhöht. Gestartet mit der Netzlink Informationstechnik GmbH in Braunschweig wurden 2022 die MEKO-S GmbH (Bremen) und 2023 die apia Systemhaus GmbH (Sachsen) in die Gruppe aufgenommen. Mit der Übernahme der ASPICON GmbH (Sachsen) im Juli 2025 setzt Grouplink diese aktive Zukaufstrategie fort; die Gruppe, die mittlerweile über 250 Mitarbeitende zählt, baut damit ihre Position im Markt stetig aus.

Mike Wagner, neuer CEO der Grouplink Gruppe, kommentiert: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Grouplink-Team, unseren Investoren und unseren Kunden den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter voranzutreiben. Grouplink bietet eine hervorragende Plattform, um durch gezielte Akquisitionen und passgenaue IT-Dienstleistungen unseren Kunden immer noch weitere Mehrwerte zu bieten. Mein Ziel ist es, die Position der Gruppe als agiler und verlässlicher Digitalisierungspartner des Mittelstands weiter zu stärken und konsequent auszubauen.“

Die Grouplink Holding GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig ist das Dach des Zusammenschlusses mehrerer etablierter Unternehmen im Bereich IT-Services und bildet mit der Grouplink Gruppe eine leistungsstarke, integrierte Plattform für moderne Digitalisierungs- und IT-Infrastrukturprojekte im deutschsprachigen Raum. Die Gruppe unterstützt insbesondere mittelständische Unternehmen aus Industrie, Transport, Dienstleistungen und Gesundheitswesen bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen. Zum Leistungsportfolio zählen unter anderem Netzwerksicherheit, Datenschutz, Containerisierung, Open-Source-Technologien sowie die Bereitstellung hochverfügbarer Cloud-Infrastrukturen. Grouplink steht für technologische Exzellenz, Ausfallsicherheit und Unabhängigkeit, gestützt durch langjährige Erfahrung, hohe Innovationskraft und enge Partnerschaften mit führenden Anbietern wie Microsoft, IBM, Lenovo oder Lancom. Als eines der führenden IT-Systemhäuser für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum versteht sich Grouplink als vertrauensvoller, agiler Digitalisierungspartner in einem dynamischen Marktumfeld, mit dem Anspruch, sich dort nachhaltig zu positionieren. Weitere Informationen unter https://grouplink.de/

