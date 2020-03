Migros und Fiducia gewinnen SAMS Award 2020

Hamburg, 4. März 2020 – Auf der SAMS 2020 in Berlin wurden in diesem Jahr zum neunten Mal die SAMS Awards vergeben. Ausgezeichnet werden besondere Leistungen in der unternehmensweiten Umsetzung von Software Asset Management (SAM) und Lizenzmanagement. Den ersten Platz sicherte sich das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Migros. Der deutsche IT-Dienstleister Fiducia & GAD IT erhielt den begehrten Jury Award.

Bei beiden preisgekrönten Projekten kamen Software Asset Management-Lösungen von Flexera zum Einsatz. So nutzt beispielsweise der Migros-Genossenschafts-Bund die Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS), um Lizenzverträge über alle Genossenschaften und Tochtergesellschaften zu konsolidieren und damit unnötige Ausgaben in kürzester Zeit effektiv zu reduzieren. Gemeinsam mit Flexera gelang es dem Migros License Management-Team, SAM als ein zentrales Element für die Bereitstellung von Technologie-Assets an die über 100.000 Mitarbeiter zu verankern. Damit ist das größte Detailhandelsunternehmen in der Schweiz in der Lage, Compliance-Richtlinien zuverlässig einzuhalten und Prozesse und Aufgaben zu automatisieren. Die ganzheitliche und erfolgsorientierte Implementierung gewann den SAMS Award als bestes übergreifendes SAM-Projekt.

Den Jury Award holte sich die Fiducia & GAD IT mit dem SAM-Projekt für Freie und Open-Source-Software (SAM/FOSS). FOSS spielt bei immer mehr Unternehmen eine tragende Rolle. Fiducia nimmt hier eine Vorreiterposition ein. Das Leuchtturm-Projekt schaffte unternehmensweit ein besseres Verständnis über die Chancen, aber auch Risiken von Open Source.

“SaaS, Cloud und komplexe Abrechnungsmodelle haben die Messlatte für das Software Asset Management für Unternehmen nach oben geschraubt,” erklärt Marius Dunker, Vice President DACH Sales bei Flexera. “Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Kunden diese Aufgaben mit den automatisierten und smarten SAM-Lösungen so erfolgreich bewältigen können. Allen Gewinnern gratulieren wir zu ihren erfolgreich implementierten und nun preisgekrönten SAM-Projekten.”

Flexera unterstützt Führungskräfte Transparenz und Kontrolle über die Technologie-Assets ihres Unternehmens zu behalten. On-Premise oder Cloud – Flexera ermöglicht es Unternehmen, wichtige IT-Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Mit einem Portfolio an integrierten Lösungen für beispiellose Einblicke in IT-Assets, Ausgabenoptimierung und Flexibilität, können Unternehmen ihren technologischen Ressourcen optimieren, das volle Potential ihrer IT ausschöpfen und Geschäftsprozesse beschleunigen. Seit über 30 Jahren engagieren sich mehr als 1.300 Flexera-Mitarbeiter weltweit für mehr als 80.000 Kunden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

