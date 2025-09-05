migRaven GmbH lanciert migRaven.MAX

Ihr neuer virtueller IT-Buddy für intelligente Analysen, klare Antworten und maximale IT-Sicherheit

migRaven gibt heute die Einführung von migRaven.MAX bekannt, dem virtuellen Experten für die moderne IT-Infrastruktur.

Als „virtueller Experte“ fungiert MAX als eine leistungsstarke Verstärkung für jedes IT-Security-Team, indem er komplexe Analysen durchführt, präzise Antworten liefert und die IT-Sicherheit signifikant erhöht.

Die Anforderungen an IT-Sicherheit und Compliance steigen kontinuierlich, getrieben durch Regulierungen wie NIS2, KRITIS oder ISO 27001 und die zunehmende Komplexität moderner IT-Infrastrukturen. Die größte Herausforderung besteht darin, komplexe Sicherheitszusammenhänge zu erkennen, zu bewerten und gezielt zu handeln. Hier setzt migRaven.MAX an: Er analysiert IT-Strukturen in Echtzeit, erkennt Risiken und liefert umsetzbare Empfehlungen, die für Admins, CISOs und das Management verständlich sind.

migRaven.MAX kombiniert Daten aus Active Directory, Fileservern, Cloud-Systemen und Applikationen in einer leistungsstarken Graphendatenbankstruktur, die Zusammenhänge sichtbar macht, wo klassische Reporting-Tools an ihre Grenzen stoßen. Dank eines leistungsfähigen Large Language Models (LLM) versteht MAX natürliche Sprache und reagiert intelligent auf komplexe Fragestellungen. Er ist kein starres Reporting-Tool, sondern denkt kontextbezogen und liefert Antworten mit Begründung und Quellverweis in Sekunden.

migRaven.MAX liefert konkrete Vorteile für Unternehmen:

– Risikoeinschätzung in Minuten: Automatisierte Bewertungen und Priorisierung von Risiken ohne Berichtsgenerator.

– Antworten in natürlicher Sprache: Intuitive Fragestellung ohne aufwändige Konfiguration oder Projekte.

– Transparenz für alle Ebenen: Relevante Sichten auf einen Klick – vom Administrator bis zum Management.

– Berechtigungen im Griff: Erkennen, Reduzieren und sauberes Dokumentieren kritischer Rechte, einschließlich vererbter oder versteckter Berechtigungen und verschachtelter Gruppenmitgliedschaften.

– Ad-hoc-Analysen: Sofort einsatzbereit und schnell startklar, liefert individuelle Antworten basierend auf spezifischen Daten und Fragestellungen.

– Umfassende Risikoerkennung: Identifiziert veraltete Benutzerkonten, unvollständige Rollenmodelle und sensible Dateien mit zu breiten Freigaben.

Datenschutz und Datenhoheit stehen im Fokus:

migRaven.MAX läuft ausschließlich auf den Servern oder in der gewählten Cloud-Umgebung des Kunden. migRaven hat keinen Zugriff auf die Kundendaten, und alle Verarbeitungen finden in der kontrollierten Umgebung des Kunden statt. Datenschutz ist nach dem „Privacy by Design“-Prinzip bereits in die Software-Architektur integriert und jede Funktion DSGVO-konform entwickelt.

Offizieller Vorstellungstermin im Live-Webinar:

Interessierte sind herzlich eingeladen, migRaven.MAX persönlich kennenzulernen. Das offizielle Vorstellungswebinar findet am 23. September um 10:00 Uhr statt. In dieser Live-Demo wird MAX unter Beweis stellen, wie er in nur zwei Minuten Antworten liefert, die zählen. Es ist keine Installation nötig, und eine Aufzeichnung wird für alle Angemeldeten verfügbar sein.

Sichern Sie sich einen Platz im Webinar oder vereinbaren Sie eine individuelle Live-Demo, um zu erfahren, wie migRaven.MAX Ihr Unternehmen sicherer und effizienter machen kann.

Über migRaven:

Die migRaven GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt Software und Services für Transparenz, Sicherheit und Effizienz in der Datenverwaltung. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, unterstützt migRaven Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur zu optimieren und den Herausforderungen des Datenmanagements zu begegnen.

Die migRaven GmbH mit Sitz in Berlin ist spezialisiert auf ganzheitliches Datenmanagement. Mit innovativen Lösungen unterstützt das Unternehmen Firmen weltweit dabei, ihre Daten effizienter zu verwalten und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.migRaven.com

