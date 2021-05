Mietwagen in Florida- Rabattcode bis zu 50% sparen!

Mietwagen für deinen Florida Urlaub

Florida ohne Mietwagen zu entdecken ist nahezu unmöglich. Das Land ist sehr groß und kein Amerikaner käme auf die Idee, sich dort ohne Wagen fortzubewegen. Auf Floridablog finden Sie alle Informationen wir Sie bis zu 50 % beim Anmieten eines Mietwagen Florida sparen können.

Mietwagen in Florida finden

Die Dichte an Mietwagenanbietern ist sehr hoch, Mietwagenbüros überall zu finden. Um einen Wagen in Florida zu mieten, müssen Sie in der Regel mindestens 21 Jahre alt sein und über eine Kreditkarte verfügen. Einige Agenturen machen beim Mindestalter Ausnahmen gegen Aufzahlung wie zum Beispiel Alamo, fast alle Anbieter stellen für Kunden unter 25 Jahren jedoch eine sogenannte Jungfahrergebühr in Rechnung. Es ist empfehlenswert sich frühzeitig, möglichst vor der eigentlichen Ankunft in Florida, mit der Buchung eines Mietwagens zu beschäftigen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm?

Zwar stehen die meisten Angeboten denjenigen zur Verfügung, die frühzeitig mit der Suche beginnen. Aber auch Kurzentschlossene können last Minute durch Aktionen und Codes bis zu 50 % sparen. Zahlreiche Modelle der günstigsten Kategorie sind rasch vergriffen, so dass eine frühzeitige Buchung angezeigt sein könnte. Außerdem kann es sein, dass in der Hochsaison (bspw. März/April) nur wenige Mietwagen verfügbar sind.

Mietwagen Florida: Nutzen Sie nicht nur Plattformen

Ein oft verwendetes Mittel, um den idealen Mietwagen für den Florida-Urlaub wie in Miami, Orlando, Cape Coral, Fortmyers oder Tampa zu bekommen, sind Vergleichsportale im Internet auf Floridablog finden Sie alle Infos für Ihren perfekten

Mietwagen in Florida. Der Vergleich kostet Sie nichts und ist aber nicht immer gleich der beste Preis. Nutzen Sie auch die Internetauftritte der verschiedenen Anbieter wie ein Mietwagen in Florida von Alamo, um Informationen zu Preisen und Konditionen zu erhalten. In der Regel müssen Sie dort angeben:

Abhol- und Rückgabeort (Orte können voneinander abweichen)

Die Kalenderdaten

Die Uhrzeit von Abholung und Rückgabe

Danach können Sie in einer übersichtlichen Liste bequem ihr Angebot auswählen. Es lohnt sich frühzeitig mit der Suche zu beginnen und nicht unbedingt das erste Angebot anzunehmen. Bei einer Suche, die langfristig im Vorfeld beginnt, können Sie Preise sondieren und bis zu 50% sparen.

Spartipps- Buchungszeitfenster und Tanken

Wie bei den Angeboten für Flüge, so gibt es auch bei den Mietwagen bestimmte Zeitfenster, in denen Preise steigen und fallen. Bis zu 50 % sparen Sie bei einer Buchung etwa 3-4 Monate vor dem Beginn der Reise.

Auch bei der Tankvariante kann bares Geld gespart werden. Die Mietwagenanbieter offerieren in der Regel verschiedene Möglichkeiten, bei Alamo ist diese inkludiert und sehr empfehlenswert. Erstens dürfen Sie den Wagen mit leeren Tank abgeben. Viele Anbieter lassen dies sich das Tanken jedoch gut bezahlen, indem er einen erhöhten Preis für eine komplette Tankfüllung in Rechnung stellt. Zweitens können Sie den Wagen teilbetankt zurückgeben, auch hier wird für die Differenz zur Vollbetankung jedoch ein Aufschlag fällig. Wenn Sie nicht bei Alamo buchen dann empfehlen wir die dritte was nicht unbedingt die Kostengünstigste Variante ist das Zurückgeben eines voll betankten Mietwagens, bei dem Sie Servicegebühren umgehen und eventuell sparen können. Hierbei ist es nötig mit dem Anbieter zu klären, wieviel Wegstrecke zwischen Volltanken und Abgabe zurückgelegt werden darf. Eine mehr als 25km entfernte Tankstelle kann da zu einem Problem werden.

Spartipps- Jungfahrer und Versicherungen

Viele Anbieter erheben Zusatzgebühren für junge Fahrer. Ein Blick in die Konditionen zu dem Alter des Fahrers lohnt sich, die Gebühren schwanken von Anbieter zu Anbieter sehr stark. Ein sorgfältiger Vergleich dieser Gebühren, die sich um ein 6-7faches unterscheiden, spart jungen Floridaurlaubern eine Menge Geld. Bedenken Sie außerdem, dass viele Agenturen an Fahrer unter 21 Jahren gar nicht erst vermieten. Ein Kostenfaktor können unter Umständen auch die Versicherungen darstellen. Dabei gilt es auf Kostenfallen zu achten, die wichtigsten Versicherungen sind bei guten Anbietern wie Alamo eingerechnet. Andererseits kann ein Unfall ohne den nötigen Versicherungsschutz rasch sehr teuer werden. Eine Vollkaskoversicherung ist absolut empfehlenswert, um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen. Mithilfe einer Selbstbeteiligung zu sparen ist weniger ratsam, da die Kostenunterschiede hier nur gering ausfallen. Eine Haftpflichtversicherung mit einer hohen Absicherung von eine Million Euro sollte ebenfalls abgeschlossen werden. Überprüfen Sie im Vorfeld, ob Ihre Kreditkarte bei einer Leihe eines Mietwagens diese Versicherungen möglicherweise bereits enthält. Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Versicherungen trägt dazu bei, dass Sie bis zu 50 % bei der Buchung von Mietwagen sparen können.

Mietwagen Florida: Was Sie brauchen

Zum Mieten benötigen Sie unbedingt eine Kreditkarte, in der Regel blockieren die Agenturen als Sicherheit für den Wagen einen Betrag von 200-400 US Dollar. Außerdem benötigen Sie folgende Dokumente: Die Reservierungsbestätigung, Führerschein des/der Fahrer/s, Ausweisdokumente und den Voucher, der Ihnen im Vorfeld von der Mietwagenagentur ausgestellt wurde.

