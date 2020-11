Mietverwaltung der WHS: Immobilien garantiert professionell bewirtschaften

Rundum-sorglos-Paket für Eigentümer umfasst alle kaufmännischen Verwaltungsleistungen sowie vielfältige technische Lösungen

Immobilien sind Werte – oft emotionale, fast immer aber wirtschaftliche. Diese Werte zu erhalten und weiterzuentwickeln kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein. Wer dies nicht selbst erledigen kann oder möchte, kann auf Dienstleister wie die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) zurückgreifen. Ihr Immobilienmanagement übernimmt alle kaufmännischen, technischen und organisatorischen Aufgaben einer effizienten und zeitgemäßen Verwaltung und sorgt mit Sorgfalt und Weitblick für einen optimalen Werterhalt der Immobilien.

Im Mittelpunkt der professionellen Mietverwaltung für institutionelle Anleger, aber auch private Hausbesitzer, stehen eine optimale Vermietung, das Vermeiden von Leerständen und ein regelmäßiger Cashflow. Um diese Ziele zu erreichen und ihren Kunden stets einen einwandfreien Service zu bieten, entwickeln die Experten der WHS gemeinsam mit ihren Kunden ein individuelles Profil, das auf die jeweiligen Anforderungen hin ausgerichtet ist. Dabei spielen Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit eine übergeordnete Rolle.

Zuverlässiger Service, strategischer Weitblick

Durch Niederlassungen in den Metropolregionen München, Ludwigsburg, Frankfurt am Main, Bad Homburg, Köln, Hannover und Dresden ist die WHS fast überall in Deutschland präsent und übernimmt auch die Betreuung überregionaler Immobilienportfolios. Kunden haben dabei einen festen Ansprechpartner, der bei Fragen und Problemen immer erreichbar ist und schnell reagiert. Um den Wert der anvertrauten Immobilien auch langfristig zu erhalten und zu mehren, führt die WHS bei Bedarf eine Potenzialanalyse durch und entwickelt anschließend die passende Strategie für das Eigentum ihrer Kunden.

Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung und umfassendem Dienstleisternetzwerk

Neben der Abwicklung sämtlicher kaufmännischer Verwaltungsleistungen bietet die Wüstenrot Haus- und Städtebau dank ihrer hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter auch technische Lösungen an. Kunden profitieren von den Top-Konditionen der WHS bei Lieferanten, Handwerkern und Dienstleistern. Außerdem übernimmt der Dienstleister auf Wunsch auch das gesamte Instandhaltungs- und Modernisierungsmanagement in Abstimmung mit dem Eigentümer. So ist die WHS immer dann der passende Ansprechpartner, wenn es um die professionelle Bewirtschaftung von Immobilien geht.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

