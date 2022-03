Microsoft, Zebra und Reflexis Systems arbeiten zusammen

Filialmitarbeiter nahtlos verbinden

Zebra und sein Unternehmen Reflexis Systems haben eine Kooperation mit Microsoft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Personaleinsatzplanung “ Workforce Scheduler“ und die Aufgabenmanagementlösung “ Real-Time Task Manager“ von Reflexis mit den Anwendungen „Shift“ und „Task“ von Microsoft Teams integriert.

Durch die nahtlose Integration können Einzelhändler und Mitarbeiter, die Microsoft Teams als primäres System in der Zusammenarbeit nutzen, zukünftig auf das Reflexis-Backend mit seinen Personaleinsatzplänen und Aufgabenlisten zugreifen, wobei die Anwendungen in Echtzeit synchronisiert werden. Die Arbeitsabläufe von Filialleitern und Filialmitarbeitern sollen davon profitieren: Zeiten, die bisher für umständliche Arbeitsplanungen und Aufgaben-Checklisten aufgewendet wurden, verkürzen sich. Es wird mehr Zeit für Arbeit auf der Fläche und für Kundenkontakt frei, sodass die Customer Experience für alle Beteiligten besser wird.

Die Zusammenarbeit der Unternehmen bei Lösungen für Aufgabenmanagement und Personaleinsatzplanung soll Einzelhändlern und Filialmitarbeitern die Arbeit leichter machen.

Tom Bianculli, Chief Technology Officer von Zebra betont: „Zebra stärkt damit die Kultur der kollaborativen Innovation, mit der Unternehmen einen Leistungsvorsprung sollen – insbesondere an der Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und Kunden.“

Mehr Informationen über die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Zebra gibt Ihnen gerne unser Team: vertrieb@reflexissystems.com

Reflexis (ein Unternehmen der Zebra Technologies) ist führender Anbieter von Realtime-Filialkommunikation und Workforce-Management-Lösungen. Mehr als 275 globale Handelsunternehmen vertrauen auf Reflexis, um ihre Filialarbeit zu vereinfachen, Personalkosten zu senken und auf Filialebene die Umsetzung zu verbessern. Reflexis ONE ist unsere cloudbasierte Realtime-Plattform. Sie unterstützt Handelsunternehmen, Prozesse in den Filialen zu kontrollieren und die Kommunikation mit der Zentrale und den Bereichsleitern zu verbessern, was in deutlichen Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und in einem besseren Kundenservices resultiert.

Reflexis Systems befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Dedham, Massachusetts und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Columbus, London, Ratingen und Pune (Indien), mit zusätzlicher Vertriebspräsenz in Europa und Lateinamerika.

Reflexis: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Filialmitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter www.reflexisinc.de

Firmenkontakt

Reflexis Systems GmbH

N. N.

Kokkolastr. 5-7

40882 Ratingen

+49 211 42471-5640

vertrieb@reflexisinc.de

http://www.reflexisinc.de

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: https://www.reflexisinc.com/de/