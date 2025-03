Microsoft Partner xalution eröffnet Niederlassung in Polen

Bereits in Polen erfolgreich – nun mit lokalem Standort

Nürnberg, 11.03. 2025 – Alles auf Wachstum: die xalution group ( www.xalution.com), ein internationaler führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP- und CRM-Umfeld und MS Solutions Partner „Business Applications“, hat in der polnischen Stadt Breslau eine weitere Niederlassung eröffnet. Wojciech Kaczmarek wird diese als Mitglied des Vorstands und Vertriebsleiter leiten. Er verfügt über rund 17 Jahre Erfahrung in der ERP- und CRM-Branche und unterstützte bereits zahlreiche Unternehmen bei ihren Digitalisierungs- und Transformationsprojekten auf der Basis von cloudbasierten Unternehmensplattformen.

Kaczmarek kommt direkt von KMPG Polen. Zuvor war er als Vertriebsleiter für mehrere Microsoft-Partnerunternehmen tätig, die auf die Implementierung von Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management spezialisiert sind. In dieser Rolle entwickelte er Cloud-basierte IT-Strategien und begleitete die Einführung zukunftsweisender Lösungen.

>> In Zukunft geografisch näher am Kunden

Für die xalution group, die ihren Hauptsitz in Nürnberg hat, ist die Eröffnung der polnischen Niederlassung ein logischer Schritt, da in den vergangenen Jahren zunehmend sowohl polnische Unternehmen als auch deutsche Firmen mit Standorten in Polen als Kunden gewonnen werden konnten. Auch für weitere Kunden der xalution group ist der polnische Markt sehr interessant. Dazu zählen beispielsweise Pepco, Eterna, Sportisimo, Betty Barclay Group und ODLO international.

Dazu xalution CEO und Gründer Tobias Endl: Wir möchten in Zukunft gerne geografisch näher an unseren Kunden sein, um diesen einen womöglich noch besseren Service zu bieten. Deswegen und auch, weil wir als Unternehmensgruppe natürlich weiter wachsen möchten, haben wir uns für die Gründung einer eigenen Niederlassung in Polen entschieden. Ich bin überzeugt davon, dass der polnische Markt von einem weiteren Spezialisten im Bereich Microsoft Business Applications erheblich profitieren kann. Die Menschen hier zeichnen sich durch eine sehr progressive Denkweise und Tatkräftigkeit aus, und ich freue mich darauf, mit unserem neuen polnischem Team spannende Projekte umzusetzen.

Und Wojciech Kaczmarek ergänzt: Wir wollen uns vor allem auf den polnischen Einzelhandel fokussieren, da dieser aktuell von den schnellsten und tiefgreifendsten technologischen Veränderungen geprägt ist. Unternehmen müssen diese Entwicklungen aktiv steuern und nutzen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Als langjähriger Microsoft Top-Partner wissen wir genau, worauf es ankommt, wenn man Projekte durch den Einsatz neuer Technologien wie KI, Microsoft oder spezielle Retaillsöungen basierend auf Microsoft Azure erfolgreich umsetzen will.“

>> Speziell für den Einzelhandel entwickelte Add-ons

Kaczmarek ist überzeugt davon, dass die xalution group besonders der Retailbranche überzeugende Lösungen bietet – nicht nur dank ihrer ausgewiesenen Expertise, sondern auch durch speziell für den Einzelhandel entwickelte Add-ons, die die Microsoft-Lösungen gezielt ergänzen.

Daher bietet die xalution bereits seit mehreren Jahren branchenspezifische Add-Ons als Ergänzung zu Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain an. Diese ermöglichen eine präzise Anpassung des Systems an die individuellen Bedürfnisse der Anwender und den Einsatz von Best Practises, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren. So kommen unter anderem die xalution Ad-Ons „x4fashion suite“ zur Unterstützung branchenspezifischer Retail- bzw. Fashionprozesse sowie „x4finance“ zur automatischen und einfacheren Abarbeitung von Aufgaben in den Bereichen Finance und Kommunikation mit den Banken zum Einsatz.

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

