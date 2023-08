Microdrinks von waterdrop® verfeinern das Wasser im ALEXA

Neuer Store mit Microdrinks

Mehr Wasser trinken und gesünder leben! Dazu will waterdrop® alle Besucher*innen des ALEXA mit seinem neuen Signature Store motivieren, der am 8. August eröffnete. Auf 80 Quadratmetern im Erdgeschoss des beliebten Einkaufs- und Freizeitcenters am Alexanderplatz bietet der neue Mieter eine große Auswahl an fruchtig-frischen Microdrinks. Die zuckerfreien Extrakte aus Früchten und Pflanzen in Würfelform verwandeln Wasser im Handumdrehen in ein erfrischend aromatisches Getränk mit wertvollen Vitaminen. Die Auswahl an den fruchtigen Aromen und Sorten ist riesig und lässt keine Wünsche offen. Mit der Option ihr Wasser zu verfeinern, sollen Menschen dazu animiert werden mehr zu trinken und hydriert zu bleiben – denn was lecker schmeckt, trinkt man auch gerne. waterdrop® stammt aus Wien (Österreich) und ist mit seinen Shops weltweit vertreten. Mit der Eröffnung im ALEXA verfügt das Unternehmen über 40 Stores. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Das ALEXA bietet den besten Innovationen im Handel besonders gern eine Bühne“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „So erleben unsere Besucher*innen immer angesagte Trends. Die kompakten Microdrink-Würfel von waterdrop® stehen nicht nur für einen gesünderen Lebensstil, sondern können außerdem helfen, Plastikabfall zu reduzieren und Transportwege zu vermeiden.“

„Wir freuen uns sehr darauf, auch hier in Berlin unserer Community und denen, die bald dazustoßen wollen, einen Signature Store ganz im gewohnten waterdrop®-Stil präsentieren zu dürfen. Vor Ort bekommen Kunden nicht nur eine persönliche Beratung, sondern können auch in Ruhe durch unser Sortiment stöbern und verschiedene Sorten unserer leckeren Microdrink-Würfel probieren. Und hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Schließlich ist es unsere Mission, Menschen dabei zu unterstützen mehr zu trinken, um gesund und fit zu bleiben und dabei den Verbrauch von Einweg-Plastikflaschen zu reduzieren, um so unsere Umwelt zu entlasten. Wenn ein individualisiertes Erlebnis in unseren Stores und unsere fruchtigen Microdrinks dabei helfen können, haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Martin Murray, Co-Founder und CEO bei waterdrop®.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

