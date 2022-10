Michaela Huber als Expertin bei ProSiebenSat.1 Media SE

TV Kommissarin Alexandra Rietz dreht mit Michaela Huber

Wenn Menschen verschwinden

Die beliebte TV-Kommissarin Alexandra Rietz geht in der Kultsendung „Wenn Menschen verschwinden“ auf Spurensuchen

und will herausfinden, was hinter spektakulären #Vermisstenfällen in #Deutschland steckt.

Hierzu war das Team von ProSiebenSat.1 Media SE in Portugal, beim Traumainstitut-Algarve und drehte mit Michaela Huber als Expertin für zwei Folgen.

Eine lief bereits am 17.10.2022.

SEIT ÜBER 30 JAHREN VERMISST: WAS GESCHAH MIT DIANA BLOCH?

https://www.sat1gold.de/tv/wenn-menschen-verschwinden/staffel-2/episode-02/seit-ueber-30-jahren-vermisst-was-geschah-mit-diana-bloch

Die damals 17-jährige Diana Bloch verschwand 1991 in Lübbenau auf dem Weg zur Disco spurlos. Für die Polizei ist der Fall ein „Cold Case“ – nicht aber für Dianas Schwester, die heute noch verzweifelt nach ihr sucht

Die zweite läuft am 31.10.2022 ab 22.10 Uhr auf Sat1 Gold oder im Internet unter: https://www.sat1gold.de/tv/wenn-menschen-verschwinden/ganze-folgen

#ProSieben #Sat1 #MediaSE #alexandrarietz #michaelahuber #wennmenschenverschwinden #tvexpertin #expertin #tv #fernsehsendung #psychologin #psychotraumatologin #trauma #mhmichaelahuber #mhakademie #traumainstitutalgarve #angehörige #belastung #angst #not #ptbs #ktbs #dis #multiplepersönlichkeiten #OrganisierteKriminalität

Das Traumainstitut-Algarve ist die internationale Fachadresse, wenn es um Psychotraumatologie, Weiterbildung und Supervision für Ärzte und Therapeuten geht, so wie Therapie von Betroffenen.

