Michael Langbehn gründet Kommunikationsagentur „ML360 PR & Brand Mastery“ in Hamburg

Senior-PR-Expertise trifft 360-Grad-Strategie: Neue Agentur ML360 PR & Brand Mastery startet in Hamburg

Die deutsche und europäische PR-Agenturlandschaft im Consumer-Electronics- und Tech-Segment bekommt prominenten Zuwachs: Michael Langbehn, der über viele Jahre hinweg als European Manager PR und Head of PR die strategische Kommunikation von Weltmarken wie Panasonic, LUMIX, Technics und CASIO mitgeprägt hat, geht den Schritt in die Selbstständigkeit. Ab sofort startet seine neue Agentur „ML360 PR & Brand Mastery“ mit Sitz in Hamburg.“ML360 PR & Brand Mastery“ bricht mit klassischen Agenturstrukturen und bietet direkte Senior-Level-Beratung ohne Reibungsverlust. Das 360-Grad-Portfolio reicht von strategischer Corporate- und Markenkommunikation, klassischer PR, Influencer Relations, Events, POS-Aktivierung bis hin zu hochspezialisiertem Review- und Beta-Testmanagement – gestützt auf ein jahrzehntelang gewachsenes Mediennetzwerk. Ein besonderer Fokus liegt auf der Begleitung internationaler Marken, die den komplexen europäischen Markt erschließen und skalieren wollen.

„Marken benötigen heute in einem sich rasant verändernden Markt nicht nur hohe Sichtbarkeit, sondern einen positiven und glaubwürdigen Auftritt und eine Positionierung, in der man den Mehrwert und die Qualität des Produktes sofort erkennt“, so Gründer Michael Langbehn zum Launch.

Herr Langbehn steht für Statements, Hintergrundgespräche oder Interviews kurzfristig zur Verfügung.

https://ml360pr.de

Bildmaterial sowie das Agenturlogo sind auf Anfrage erhältlich.

ÜBER MICHAEL LANGBEHN

Michael Langbehn ist erfahrener PR-Stratege und Agenturgründer mit Sitz in Hamburg. Als ehemaliger European Manager PR und Head of PR hat er über viele Jahre die strategische Kommunikation globaler Marken wie Panasonic, LUMIX, Technics und CASIO auf europäischer Ebene verantwortet und an deren Erfolg mitgewirkt. Mit ML360 PR & Brand Mastery bietet er Unternehmen und Marken direkte Senior-Beratung ohne Umwege, mit messbarer Wirkung.

Pressekontakt: ML360 PR & Brand Mastery | Michael Langbehn | Hagenbeckstraße 37, 22527 Hamburg | +49 40 18010908 | michael.langbehn@ml360pr.com | www.ml360pr.de

Kontakt

ML360 PR & Brand Mastery

Michael Langbehn

Hagenbeckstraße 37

22527 Hamburg

040/18010908



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