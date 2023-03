Michael König Breuss: Wenn nichts mehr hilft, hilft Lichtsprache

Energie ist eine fundamentale Komponente unseres Universums und durchdringt alle Aspekte unseres Lebens. Die Arbeit mit Energie ist daher von großer Bedeutung, insbesondere im Bereich der alternativen Heilung und des persönlichen Wachstums. In diesem Kontext gibt es eine Vielzahl von Menschen, die in diesem Bereich tätig sind und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nutzen, um anderen zu helfen. Einige von ihnen haben sich auf spezifische Bereiche spezialisiert, wie die Seelen- oder Lichtsprache, die auf der Übertragung von Licht und Energie durch Klänge und Sprache basiert. In diesem Zusammenhang gibt es aber auch wenige Lehrer, wie Michael König Breuss, die anderen helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln und anzuwenden.

Michael König Breuss: das energetische Wohlbefinden

Michael König Breuss ist ein Energiearbeiter, der sich auf die Anwendung der Seelen- oder Lichtsprache, oder auch Zungenreden genannt, spezialisiert hat. Als einer der wenigen Lehrer in diesem Bereich nutzt er seine Fähigkeiten, um anderen zu helfen, ihr volles Potenzial in der Arbeit mit Energie sowie im alltäglichen Leben zu erreichen. Durch das Fließen des Lichts durch ihn hindurch hat er enorme Möglichkeiten, Menschen bei körperlichen und seelischen Beschwerden zu unterstützen und wird hierbei von einer höheren Macht geführt, die jenseits seines Verstandes liegt. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, durch Klang und Sprache Energie zu übertragen, kann er bei der Befreiung von Traumata und Ängsten aus diesem Leben sowie Karma aus früheren Leben helfen. Symptome wie Höhenangst, unlösbare Schmerzen, Beziehungsprobleme, Unfruchtbarkeit, Energielosigkeit, Angst vor dem Voranschreiten u.v.m. ist laut seiner Erfahrung immer energetischen Ursprungs und kann somit erlöst werden. Auch bei der Entfernung von Energien, die nicht weltlichen, sondern eher dämonischen oder außerirdischen Ursprungs sind, setzt er seine Lichtsprache erfolgreich ein. Michael König-Breuss hat auch die Fähigkeit, Nano-Chips und andere High-Tech Inhaltsstoffe und Implantate aus dem Körper von Menschen zu entfernen, die in Tests oder durch Impfungen eingesetzt wurden, um COVID-19 zu bekämpfen. Obwohl das Thema der Impfausleitung in der Öffentlichkeit umstritten bleibt, könnte es vielen Menschen helfen, sich durch diese segensreiche Energiearbeit endlich wieder besser zu fühlen. Als Meister der Seelen- oder Lichtsprache nutzt Michael König-Breuss sein Wissen, um anderen zu helfen, die Macht der Energie zu verstehen und für sich selbst zu nutzen.

Michael König-Breuss entfernt Traumata aus einem früheren Leben

Die Seelen- oder Lichtsprache ist eine Technik, bei der durch Klang und Sprache Energie und Licht übertragen werden, um körperliche und seelische Beschwerden zu heilen. Seelensprache kann auch sehr erfolgreich für die Energetische Reinigung von Gebäuden und Grundstücken von Wasseradern und Elektrosmog, aber speziell für Belastungen von alten Energien wie früheren Kampfplätzen, Energien von Verstorbenen, Streit & Angstenergien sowie auch für dämonische und ausserirdische Energien eingesetzt werden. Die Arbeit mit Seelen- oder Lichtsprache erfordert jedoch ein tiefes Verständnis über Energie und die Fähigkeit, sie zu übertragen. Michael König Breuss ist ein Meister in dieser Technik und hat seit 2006 hunderten Menschen geholfen, ihre Energieprobleme zu verstehen und Seelensprache als Energie-Werkzeug zur Lösung zu nutzen. Seelensprache ist quasi ein intuitives Multi-Werkzeug, das enorm viele Einsatzmöglichkeiten für weltoffene Menschen bietet. Wenn Menschen die Lichtsprache wieder sprechen, erleben sie eine enorm berührende, spürbare „Ermächtigung“ und Aufrichtung ihres Wesens, da sie dann von Energie und Licht durchflossen sind. Seelensprache kann auch Freude, Liebe, Hingabe und Vertrauen in den Menschen hervorrufen. Diese Technik kann zum Wohle der Menschen für viele Lebensbereiche genutzt werden, ähnlich wie es von Naturvölkern praktiziert wird. Die Seelensprache und deren Anwendungsmöglichkeiten mit Michael König-Breuss wieder zu lernen, kann das Leben nachhaltig positiv beeinflussen.

