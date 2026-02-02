Michael Habighorst: Die zukunftsfähige Organisation
Noch nie war die Marktdynamik so hoch wie heute – und für viele Unternehmen wird sie zur existenziellen Bedrohung.
In unsicheren Zeiten reicht es nicht mehr, einfach „weiterzumachen wie bisher“. Wer morgen noch erfolgreich sein will, muss schneller werden, Innovationen konsequent umsetzen und näher an den Kunden rücken – ohne sich in Meetings, Bürokratie und internen Ritualen zu verlieren. Genau hier setzt „Die zukunftsfähige Organisation“ an: Das Buch zeigt, warum viele Veränderungsinitiativen ins Leere laufen – und wie Unternehmen stattdessen ihren eigenen, wirksamen Weg finden, um sich konsequent auf Wertschöpfung zu fokussieren.
Michael Habighorst macht deutlich: Zukunftsfähigkeit ist keine Blaupause und kein Trend. Sie entsteht, wenn Führungsteams ihre Organisation an Markt, Umfeld und Aufgaben anpassen – mit klaren Entscheidungen, passenden Strukturen und einem Vorgehen, das echte Probleme löst. Dafür verbindet der Autor klassische und moderne Managementansätze – vom Taylorismus über Lean Management, Agilität und Scrum bis hin zum Beta-Kodex – mit den Erkenntnissen der Systemtheorie. So werden Mechanismen sichtbar, die in Organisationen oft im Verborgenen wirken, und es lassen sich Lösungen entwickeln, die passend, wirksam und nachhaltig sind.
„Statt grauer Theorie erwartet Sie eine abwechslungsreiche Kombination aus Fachwissen und aufschlussreichen Einblicken in den Beratungsalltag eines Organisationsentwicklers.“
– Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung, Der Mittelstand. BVMW e. V.
Zum Autor
Michael Habighorst ist Organisationsentwickler, Lean-Management- und Agile-Guide, Redner und Autor. Er unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihre Produktivität nachhaltig zu steigern, und begleitet sie auf ihrem Weg zur zukunftsfähigen Organisation.
Bibliografische Angaben
Titel: Die zukunftsfähige Organisation
Autor: Michael Habighorst
Genre: Management / Organisationsentwicklung
Ausstattung: Hardcover
Umfang: 208 Seiten
ISBN: 978-3-98641-275-3
Preis (D): 25,00 EUR (A): 25,70 EUR
Erscheinungstermin: 21.01.2026
Verlag: Mentoren-Verlag
Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.
Firmenkontakt
Mentoren-Media-Verlag GmbH
Thomas Göller
Königsberger Straße 16
55218 Ingelheim am Rhein
+49 (0)6132 / 4229-100
https://mentoren-verlag.de
Pressekontakt
Mentoren-Media-Verlag GmbH
Thomas Göller
Königsberger Straße 16
55218 Ingelheim am Rhein
+49 (0)171 / 3247758
https://mentoren-verlag.de
