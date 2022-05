MICE Networking Lounge Hamburg – Fokussiertes Netzwerken im Trend

Kleine, feine und fokussierte Veranstaltungsformate liegen voll im Trend. Warum? ILLERHAUS Marketing hat unter anderem beim HOTEL MÜNCHEN PALACE nachgefragt.

Das 5-Sterne Boutiquehotel war Aussteller beim diesjährigen Auftakt der MICE Networking Lounge. Die MICE Networking Lounge ist das neueste ILLERHAUS Format für persönlichen Austausch und Weiterbildung. Nadine Muckes und Ihre Kollegin waren zum ersten Mal bei einer ILLERHAUS Veranstaltung dabei und sind in unserem Interview einfach nur begeistert.

„Der ausschlaggebende Grund ist der persönlichere Rahmen. Anders als in großen Messehallen, kann hier ein intensiverer Kontakt, eine wirkliche Bindung aufgebaut werden. Ich kann direkt auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden eingehen,“ erklärt Nadine Muckes. Das Konzept ist vollkommen aufgegangen. „Der erste Firmenvertrag ist bereits unterschrieben!“ freut sich die Reservation & Revenue Managerin. „Ich kann es jedem empfehlen! Das Format ist einfach super, perfekt vorbereitet und organisiert. Das ist echt Gold wert“, so Nadine Muckes weiter. Drei weitere ILLERHAUS Networking Formate für 2022 hat das HOTEL MÜNCHEN PALACE direkt im Anschluss eingebucht. Bei der Networking Lounge Hamburg am 23. Juni ist wohl auch der Hoteldirektor dabei, der ebenfalls neugierig geworden ist.

„Das war es, was uns allen, die wir Kommunikation so sehr lieben, gefehlt hat.“ Zurecht ist Susanne Illerhaus ein bisschen stolz, eine wertvolle Plattform für Akteure der MICE-Branche zu bieten – Anbieter auf der einen, Planer auf der anderen Seite. Das persönliche Gespräch, die Vertrauensbasis und das Zwischenmenschliche stehen bei allen ILLERHAUS Veranstaltungen an erster Stelle.

Das nächste Event ist die MICE Networking Lounge Hamburg am 23. Juni. Das DESIGN OFFICES Hamburg Hammerbrook bietet die perfekte Plattform zum Ausbau wichtiger Geschäftskontakte. Optional mit einem spannenden Vortrag zu „ENTSPANNT PRODUKTIV – Inbox-Zero und alle Aufgaben im Griff mit Outlook“.

Und wer noch mehr News aus Hamburg erfahren möchte, sollte sich dem Fam Trip Hamburg, direkt im Anschluss ans Netzwerken, anschließen. In Zusammenarbeit mit dem Hamburg Convention Bureau erlebt man TOP Highlights inklusive dem frisch eröffneten CCH.

Immer gut aufgehoben ist man bei allen ILLERHAUS Events durch die gelebte Wertekultur wie Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Respekt und Engagement. So entsteht eine familiäre Atmosphäre, in der effektiv und effizient Geschäfte gemacht wird – mit dem persönlichen Kontakt an erster Stelle.

Alle ILLERHAUS Events 2022 hier in der Übersicht:

-Fam Trip TUI Blue Fieberbrunn 16.-18. Juni

-Networking Lounge Hamburg 23. Juni in den Design Offices Hamburg Hammerbrook

-Fam Trip Hamburg 23.-25. Juni

-MICE Branchentreff Starnberger See 21. Juli an Bord der MS Starnberg

-Fam Trip StarnbergAmmersee 21.-23. Juli

-Fam Trip Freiburg 24.-26. Juli

-Fam Trip Center Parcs Bispinger Heide 09.-11. September

-Fam Trip Bremen 15.-17. September

-MICE Networking Lounge Regensburg 22. September im Salzstadel

-Fam Trip Regensburg 22.-24. September

-Fam Trip TUI BLUE Montafon 30. September – 2. Oktober

-Site Inspection Dinosaurier Museum Altmühltal 29. September

-MICE Networking Lounge Dresden 6. Oktober im Schloss Wackerbarth

-Fam Trip Dresden 6.-8. Oktober

-Fam Trip Osnabrück 13.-15. Oktober

-Fam Trip Parkhotel Wallgau 21.-23. Oktober

-MICE Branchentreff Köln 27. Oktober an Bord der MS RheinGalaxie

-Fam Trip Dorint Hotels & Resorts Düsseldorf 27.-29.Oktober

Wer keine ILLERHAUS Events verpassen möchte, sollte sich für den Newsletter registrieren. Die Anmeldung dazu und alle Infos zu ILLERHAUS Marketing findet man auf https://illerhaus-marketing.com/

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

