„MICE & Kulinarik mit Weitblick“ in Hamburg

Mit dem Branchentreff „MICE & Kulinarik mit Weitblick“ startet ILLERHAUS Marketing am 5. Februar 2026 das Netzwerkjahr in der neuen Hafen Location in Hamburg.

Die Veranstaltung richtet sich an Eventplaner aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden und setzt auf ein zentrales Thema der Veranstaltungsbranche 2026: den Austausch und die Qualität von Begegnungen.

Business trifft Genuss im Hamburger Hafen

In spektakulärer Atmosphäre mit Blick auf die Elbe treffen MICE-Experten auf Entscheider, um Trends, Strategien und Inspirationen für das kommende Jahr zu diskutieren. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind namhafte Planer aus Unternehmen wie Aarsleff Spezialtiefbau, Globetrotter, adebar und Retter Events angemeldet. Für Aussteller sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus fachlichem Austausch und kulinarischen Erlebnissen, darunter ein Vortrag von 1001 Gewürze über regionale Gewürz- und Tee-Spezialitäten.

Warum das Event relevant ist

Startpunkt für neue Ideen und Partnerschaften im Jahr 2026

Gezielte Branchenkontakte mit MICE-Entscheidern

Netzwerken in entspannter, maritimer Umgebung

Präsentation von Produkten und Dienstleistungen im Dialog

Keynote-Impulse von 1001 Gewürze & Samova

Premium Leaders Club als neuer Partner

Ab 2026 werden alle MICE Branchentreffs von ILLERHAUS Marketing offiziell als Partnerevents des Premium Leaders Club (PLC) durchgeführt. Diese strategische Kooperation bietet der Veranstaltungsreihe Zugang zur PLC-Entscheider-Community und erhöht die Sichtbarkeit bei Führungskräften und C-Level-Zielgruppen. Dadurch wird der Austausch zwischen Verantwortlichen aus Wirtschaft, Destinationen und Dienstleistungsunternehmen intensiviert.

„Unsere Partnerschaft mit dem Premium Leaders Club verstärkt die strategische Bedeutung dieser Formate und öffnet unseren Teilnehmern neue Türen im Entscheidernetzwerk“, sagt Susanne Illerhaus von ILLERHAUS Marketing.

Inspiration & Begegnung – mit Weitblick

Die Hafen Location verbindet lichtdurchflutete Räume und modernste Technik mit einer Kulisse, die zum Austausch einlädt. Teilnehmer erleben einen Mix aus Business, Genuss und persönlicher Vernetzung.

Exklusiver Fam Trip nach Hamburg

Parallel zum Branchentreff lädt ILLERHAUS Marketing vom 5. bis 7. Februar 2026 zu einem exklusiven Fam Trip ein. Teilnehmer können außergewöhnliche Locations, Top-Hotels und die vielfältigen Facetten der Hansestadt entdecken. Dazu gehören verschiedene Site Inspections und eine klassische Hamburg-Barkassenfahrt.

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

