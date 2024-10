MICE Gipfeltreff St. Gallen / Schwägalp & Säntis – Treffpunkt für gewinnbringende Verbindungen

Die beliebten MICE Networking-Events von ILLERHAUS Marketing aus Bayern feiern Premiere in der Schweiz. Eventplaner haben hier die Möglichkeit wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Seit dem Jahr 2000 steht ILLERHAUS Marketing für Innovation, Qualität und persönlichen Austausch in der MICE Branche. Die Networking-Events sind nicht nur Plattformen für langjährige Geschäftsbeziehungen, sondern auch für inspirierende Momente und unvergessliche Erlebnisse.

Am 28. und 29. November 2024 kommt ILLERHAUS nun erstmals mit einem MICE Gipfeltreff in die Schweiz. Eventplaner erhalten in drei verschiedenen Locations über zwei Tage unzählige Gelegenheiten zum Netzwerken und Austauschen.

Gestartet wird am 28. November im Hotel Walhalla in St. Gallen, wo sich Eventplaner und Aussteller bei einem gemütlichen Get-together kennenlernen. Weiter geht es auf die Schwägalp ins Säntis – das Hotel. Dort warten ein köstliches Dessert und eine erholsame Nacht auf die Teilnehmer.

Am 29. November fahren alle nach dem Frühstück und einer Hausführung hoch hinauf auf 2.502m. Beim Networking auf dem Säntis finden die Gespräche mit Blick auf eine spektakuläre Alpenkulisse statt.

Mit von der Partie sind folgende Aussteller: Kursaal Bern – Bayern Tourismus Marketing GmbH – Bern Welcome – BWH Hotels – Center Parcs – Convention Vorarlberg – Engelberg/Titlis – Falkensteiner Hotels – Forum am Schlossberg – Geisel Privathotels – Hard Rock Hotel Davos – H-Hotels – Hotel München Palace – Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg – Laax Meetings & Events – Leipzig Tourismus – LineUpr – Meiser Design Hotel – Olma Messen St. Gallen – Pilatus Bahnen – Platzl Hotel München – Regensburg Tourismus – SANA Hotels – Sisi-Straße Augsburg – St. Gallen Tourismus – Switzerland – Tegernseer Tal Tourismus – TUI BLUE Hotels – TUI Cruises – Victor’s Residenz Hotels

Persönliche Beziehungen und Netzwerke sind wichtiger denn je. So präsentieren sich die Events von ILLERHAUS Marketing als weit mehr als nur ein Treffen – sie sind gelebte, nachhaltige und gewinnbringende Verbindungen zwischen den Akteuren der Branche.

Wer dies erleben möchte, kann sich hier einen Platz für dieses Premieren-Event sichern!

Und für alle, die St. Gallen noch intensiver erleben möchten, steht im Anschluss der Fam Trip St. Gallen zur Verfügung. Alle Infos dazu finden sich hier. Der Fam Trip Luzern/Engelberg ist bereits ausgebucht.

Seit 24 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE-Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000



http://www.illerhaus-marketing.com

Bildquelle: © Switzerland Convention St. Gallen Tourismus