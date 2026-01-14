meviy bringt neue Produktlinie in Deutschland auf den Markt – Antwort auf steigenden Kostendruck in der europäischen Industrie

Frankfurt am Main, 14. Januar 2026 – meviy, MISUMIs KI-gestützte Fertigungsplattform für die schnelle Konstruktion, Preisermittlung und Bestellung von 3D-Bauteilen, erweitert das eigene Angebot um eine neue Produktlinie, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten ist. Die Lösung International Economy wurde für mittlere Losgrößen (drei bis 100 Teile) entwickelt und ermöglicht Unternehmen in der Europäischen Union, ihre Fertigungskosten deutlich zu senken und das bei den für MISUMI gleichbleibend hohen Qualitäts- und Prüfstandards.

„In ganz Europa stehen Ingenieure und Beschaffungsteams unter ständigem Druck die Stückkosten zu senken, ohne dabei Kompromisse bei Design, Toleranzen oder Qualitätsstandards einzugehen“, erklärt Nobuyuki Yoshida, General Manager bei MISUMI. „Um diese Lücke zu schließen, hat meviy die Produktlinie „International Economy“ eingeführt. Sie bietet einen klar definierten Fertigungsweg für mittelgroße Aufträge mit transparenter Preisgestaltung und Priorisierungslogik, wobei die bewährten Qualitätssicherungs- und Angebotsprozesse von meviy beibehalten werden. So können Teams innerhalb desselben digitalen Workflows fundierte Kostenentscheidungen treffen.“

Auf dem europäischen Markt werden diese Anforderungen zusätzlich verschärft durch fragmentierte Lieferketten, eine wachsende Komplexität der Beschaffungsprozesse und den Mangel an planbaren, skalierbaren Fertigungsmodellen für kleinere und mittlere Stückzahlen.

International Economy ist eine eigenständige, strategische Produktlinie innerhalb der meviy-Plattform. Sie basiert auf einem alternativen Modell für Auftragsabwicklung, Preisgestaltung und Fertigungsanalyse im Vergleich zum Standardangebot der Plattform. Die Lösung richtet sich gezielt an Unternehmen mit Projekten im niedrigen bis mittleren Stückzahlenbereich, bei denen Kostenplanbarkeit, konstante Qualität und stabile technische Parameter entscheidend sind – ohne den Aufwand komplexer Beschaffungsprozesse.

„Im DACH-Markt sind sowohl Ingenieure als auch Beschaffungsteams auf klare Strukturen angewiesen, um technische und kommerzielle Entscheidungen zu koordinieren“, betont Tobias Hammann, Business Development Team Leader bei MISUMI-meviy. „International Economy bietet diese Klarheit als eigenständige meviy-Produktlinie für mittelgroße Aufträge. Mit definierten Toleranzen, transparenter Angebotslogik und einem Fertigungsprozess, der eher auf Kosten als auf Dringlichkeit optimiert ist. Dies erleichtert die Koordination zwischen Ingenieur- und Einkaufsteams, selbst unter starkem Kostendruck.“

Durch die Nutzung internationaler Fertigungskapazitäten ermöglicht das neue meviy-Angebot Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent gegenüber herkömmlichen Abwicklungsmodellen, ohne Abstriche bei Fertigungstoleranzen, technischen Spezifikationen oder den bei MISUMI etablierten Qualitätskontrollverfahren. Für Ingenieur- und Einkaufsteams in EU-Unternehmen bedeutet dies mehr Budgetflexibilität und fundierte Kostenentscheidungen bei gleichzeitig voller Transparenz über Qualität und Lieferzeiten.

Von der Konstruktion bis zur Fertigung in einer digitalen Umgebung

In der Europäischen Union arbeitet meviy kontinuierlich an der Optimierung eines integrierten Fertigungsmodells auf Basis von 3D-Daten, Automatisierung und künstlicher Intelligenz, um Prozesse berechenbarer zu machen. Die Plattform ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, direkt mit CAD-Modellen zu arbeiten – ohne 2D-Zeichnungen – und innerhalb von Sekunden Preise, Fertigbarkeitsbewertungen und Lieferzeiten zu erhalten.

Gestützt auf die jahrzehntelange Fertigungsexpertise von MISUMI unterstützen KI-Algorithmen die Anwender entlang des gesamten Entwicklungs- und Produktionsvorbereitungsprozesses: Sie identifizieren potenzielle Konstruktionsprobleme, fördern eine Design-for-Manufacturing-(DfM-)gerechte Auslegung und reduzieren das Risiko kostenintensiver Nachbearbeitungen.

Mit International Economy erweitert meviy seine Plattform um einen kostenflexibleren Ansatz, ohne die Standards zu kompromittieren, die europäische Ingenieurinnen und Ingenieure erwarten. Durch die Kombination digitaler Werkzeuge, eines integrierten Produktionsnetzwerks und konsistenter Qualitätsprozesse positioniert sich meviy zunehmend als verlässlicher Partner für Engineering- und Procurement-Teams – von der Konstruktion bis zum fertigen Bauteil.

Verfügbarkeit

Die Produktlinie International Economy ist ab sofort für Kunden in der gesamten Europäischen Union über die meviy-Plattform verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf: https://meviy.misumi-ec.com/de-de/

Über meviy

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform von MISUMI, die Ingenieurinnen und Ingenieuren ermöglicht, ihre Produktentwicklung deutlich zu beschleunigen. Durch den Upload von 3D-CAD-Daten erhalten Anwender innerhalb weniger Sekunden automatisierte Angebote, Herstellbarkeitsanalysen und Lieferzeitprognosen. Damit entfallen Wartezeiten und Kommunikationshürden, die herkömmliche Beschaffungsprozesse oft verzögern. Die Plattform ermöglicht die Fertigung maßgeschneiderter CNC- und Blechbauteile nach exakten Spezifikationen – ohne Mindestbestellmenge. Ihre KI unterstützt bei der Bauteilerkennung, Designprüfung und Materialauswahl und schafft so einen nahtlosen CAD-to-Part-Workflow, der Zeit spart und Qualität sichert. Gestützt auf die bewährten Qualitätsstandards von MISUMI verbindet meviy digitale Intelligenz mit industrieller Präzision – und bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren in ganz Europa ein zuverlässiges, innovatives Werkzeug für die Fertigung von morgen.

Über MISUMI

MISUMI ist ein globaler Hersteller und führender Anbieter von mehr als 30 Millionen mechanischen Komponenten und indirekten Materialien für den Sondermaschinenbau und die Montageautomation. Eine große Anzahl der MISUMI Produkte ist individuell konfigurierbar. Das 1963 in Tokyo gegründete Unternehmen verfügt über Vertriebsbüros weltweit und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Europazentrale befindet sich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland in Frankfurt am Main. Das MISUMI Geschäftsmodell basiert auf höchster Qualität, geringen Kosten sowie schnellen Lieferzeiten und überzeugt rund um den Globus mehr als 320.000 Kunden

