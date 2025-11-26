Metal-Klänge am Weissenhäuser Strand an der Ostsee

26. November 2025 – Vom 28. bis zum 30. November findet das Festival „Metal Hammer Paradise“ im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand in Zusammenarbeit mit Deutschlands größtem Musikmagazin im Bereich Rock und Heavy Metal, dem METAL HAMMER, statt. „Das Indoor-Festival Metal Hammer Paradise bietet in diesem Jahr wieder über 30 Stunden Programm mit mehr als 20 Bands auf drei unterschiedlichen Bühnen – alles, was das Herz von Metal-Fans höherschlagen lässt. Ein beeindruckendes Wochenende mit Schlagzeugdonnerschlägen und Gitarrengewitter. Das Festival findet dieses Jahr bereits das zwölfte Mal statt – das freut uns sehr“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Neben Bowling, Lesungen und Parties spielen Gruppen wie Saxon, Apocalyptica, Tankard, Kanonenfieber und J.B.O*. Tageskarten gibt es noch, Tickets mit Übernachtungen sind bereits komplett ausverkauft. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter www.metal-hammer-paradise.de/de

*Änderungen vorbehalten

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

