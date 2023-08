Metabo bringt neue Akku-Heckenscheren sowie ein Akku-Garten-Multifunktionssystem auf den Markt

Leistungsstarke Akku-Geräte ergänzen Garten-Sortiment

All-in-one: Flexibles Garten-Multifunktionssystem mit drei Aufsätzen

Neue Heckenscheren: Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittleistung

Verstärkung für das Metabo Garten-Sortiment: Der Nürtinger Elektrowerkzeughersteller bringt gleich mehrere Neuheiten auf den Markt: Zum einen ergänzt ein Akku-Garten-Multifunktionssystem mit verschiedenen Aufsätzen die Produktpalette. Zum anderen wird sie um drei neue Akku-Heckenscheren erweitert. „Unser Programm deckt viele Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau ab. Diesem Anspruch werden wir durch die neuen Geräte nun noch besser gerecht. Wir bauen unser Portfolio kontinuierlich aus“, erklärt Metabo Produktmanagerin Ines Unterkircher.

Akku-Multifunktionssystem für den Garten

Das All-in-one Garten-Multifunktionssystem eignet sich für die verschiedensten Anwendungen. „Die Bezeichnung All-in-one spricht für sich“, sagt Ines Unterkircher. „Unser leistungsstarkes Multifunktionssystem ist rundum flexibel. Es ist ideal für unterschiedliche Einsätze im Bereich Baum-, Strauch- und Rasenpflege.“ Zum System gehören der 218-Volt-Akku-Antrieb MA 36-18 LTX BL Q und drei Aufsätze – ein Freischneider, ein Hochentaster und eine Heckenschere. Diese lassen sich schnell und werkzeuglos mit dem Antrieb koppeln.

Drei verschiedene Aufsätze

Der durchzugsstarke Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25 liefert präzise und kraftvolle Schnitte mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 Metern pro Sekunde und ist damit genau das richtige Gerät für die Baumpflege. „Der Hochentaster ist ein echtes Kraftpaket“, sagt Ines Unterkircher. „Mit zwei 18-Volt-Akkupacks mit jeweils 5.2 Amperestunden schafft das Gerät 142 Schnitte in Weichholz.“ Für sicheres, komfortables Arbeiten und geringe Vibrationen sorgt die rückschlagarme Low-Profile-Kette. Außerdem praktisch: Der Aufsatz ist mit einem Haken ausgestattet, mit dem sich abgesägte Äste leicht aus der Baumkrone entfernen lassen. Wer besonders hoch hinaus muss, greift auf die im Zubehör erhältliche Schaftverlängerung zurück – sie erhöht die Reichweite um 88 Zentimeter.

Zum Garten-Multifunktionssystem gehört zudem ein Freischneider-Aufsatz. Der MA-FS 40 ist mit 40 Zentimeter Schnittkreis ideal für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Mit seinem schnellen, kraftvollen Anlauf können Anwender zügig mit der Arbeit starten. Der Faden lässt sich schnell und unkompliziert nachstellen oder wechseln. Darüber hinaus ist im Lieferumfang ist ein Dickichtmesser für Arbeiten im Gestrüpp enthalten.

Der dritte im Bunde ist ein leistungsstarker Heckenscheren-Aufsatz für Rück- und Trimmschnitte an besonders hohen Hecken und Sträuchern. Der MA-HS 50 sorgt durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne für ein optimales Schnittergebnis. Anwender können den Messerbalken von 0 bis 215 Grad in 13 Stufen je nach Arbeitssituation einstellen.

Kraftvolle Heckenscheren

Neben dem Akku-Garten-Multifunktionssystem können sich Anwender auf weitere Neuheiten freuen: Wer große Hecken zurückschneiden oder Sträucher und Büsche pflegen muss, greift auf die neuen leistungsstarken Akku-Heckenscheren HS 18 LTX BL 55, HS 18 LTX BL 65 und HS 18 LTX BL 75 von Metabo zurück. Je nach Anwendung gibt es sie mit 55, 65 und 75 Zentimetern Messerlänge. Die drei Modelle sind durch den bürstenlosen Motor mit hoher Hubzahl besonders kraftvoll und schneiden dank Dual-Schnittsystem besonders präzise. Der drehbare Handgriff mit fünf Positionen sorgt für besonders komfortables und sicheres Arbeiten. Zudem sind die Heckenscheren mit einem zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp ausgerüstet. Das robuste Magnesium-Getriebegehäuse und die S-automatic-Sicherheitskupplung, die beim Blockieren schützt, sorgen für eine lange Lebensdauer der Heckenschere.

Alle neuen Geräte sind mit der leistungsstarken Metabo Akkutechnologie ausgestattet und verstärken sowohl das Metabo 18-Volt-System als auch die markenübergreifende Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System).

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

