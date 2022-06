Messen Review – Die CreaUnion inmitten der Top-Kongresse

Großes Jubiläum – endlich durften die meisten Vertriebs -und Digitalisierungsmessen wieder stattfinden! Die der Seedcom-Gruppe zugehörige CreaUnion GmbH durfte natürlich nicht fehlen und begeisterte mit der Präsentation ihrer Online-Software-Lösungen.

Der Online Marketing Kongress (kurz OMKO) wird jedes Jahr als das Top-Event der Branche unter der Organisation von Joschi Haunsperger gehalten.

Auf dem diesjährigen OMKO im Mai waren mehr als 500 Teilnehmer vertreten und auch diesmal trafen viele Experten, Business -und Moneycoaches, Speaker und Mentoren aufeinander.

Wir, die CreaUnion haben unser Online-Produkt OnAcademy präsentiert, welche ganz besonderst eine Zusammenarbeit mit Agenturen offeriert.

Diese können sich mit OnAcademy ein langfristiges Einkommen sichern, indem sie die Software-Lösung einerseits aktiv vermitteln und andererseits die Inhaltspflege, weitere Aufbereitungen und Designs betreuen.

Unser Produkt kam gut an – wir haben den OMKO Award gewonnen!

Der Digital Future Kongress ist die größte It-Kongressmesse und fand mit über 150 Ausstellern, Speakern, Keynotes und Workshops unter wechselseitigem Austausch über neue Digitalisierungsstrategien in Frankfurt statt.

Wir waren mit dabei und durften unser Produkt OnAcademy vorstellen, außerdem haben wir zahlreiche gute Kontakte mit verschiedenen Unternehmen geknüpft.

Bei der Learntec Messe in Karlsruhe liegt der Fokus auf Themen wie digitales Lernen in Schule oder Beruf und präsentiert die neuesten Lerntrends.

Wir haben wieder unsere OnAcademy vorgestellt und konnten Kunden, sowie auch Agenturen für eine Zusammenarbeit begeistern.

In dem Produkt werden nicht nur Lehrinhalte bereitgestellt, sondern es sind vielmehr über 12 Tools in einem Multitool in der vereint.

Damit bietet OnAcademy gleichzeitig auch Marketing und Verkaufs-Elemente, weshalb die Plattform auch besonders gut ankam bei den Besuchern.

Wirtschaftspsychologe und Mitgründer Süleyman Daral stand „im Ring“ und machte den zweiten Platz beim Pecha Kucha Wettbewerb mit seiner Produktpräsentation.

Link zum Video dazu:

https://vimeo.com/719078837

Zusammenfassend dürfen wir mit vielem neuen Wissen und neuen Eindrücken, wertvollen neuen Kontakten und zufriedenstellenden Produktplatzierungen auf die diesjährigen Messen zurückblicken.

Es ist grundsätzlich immer noch eine der besten Möglichkeiten, die eigenen Produkte vorzustellen und sich im Markt zu etablieren und zu festigen, aber auch um zu wachsen und an Neukunden zu gelangen.

Wir freuen uns auch weiterhin auf die vielen wertvollen Kontakte, welche wir auf Kongressen und Messen kennenlernen dürfen.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

Firmenkontakt

Crea union GmbH

Rainer Matla

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Pressekontakt

Crea union GmbH

Saskia Mahler

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.