Messeboden – günstiger Bodenbelag für Messe und Events

Sandstein und Beton sind neben Messe-Teppich und Messe-PVC-Boden die neuen Messeboden-Renner

Mit Messeboden aus Sandstein, Beton, PVC oder in knalligen Farben eines Teppichbodens werden Messestände zu Highlights der Veranstaltung. bodenbelag.de bietet entsprechende Produkte für Messen oder andere temporäre Events. Mit einem attraktiven Bodenbelag ausgerüstet, der zur Aussage des Messe-Standes optimal passt und für zusätzliche Aufmerksamkeit und Kunden sorgt wird Erfolg gebucht. bodenbelag.de liefert diese Produkte mit seinen Spezialisten bei Bedarf direkt auf das gewünschte Messegelände oder Objekt In-Time an. Die besonderen Anforderungen an den Messeboden, egal ob aus PVC, Teppich, Sandstein oder Beton wie zum Beispiel die richtige Brandschutzklasse wird berücksichtigt und explizit angegeben.

Messe Teppichboden wird überall dort eingesetzt, wo textiler Bodenbelag (Messe-Teppich) für einen begrenzten Zeitraum benötigt wird, wie zum Beispiel auf Messen, Events oder Ausstellungen. Messe-Teppich bzw. Messe-Teppichboden erfüllt Anforderungen an die Brandschutzklasse sowie der Rutschsicherheit. Messe-Teppichboden ist günstig und schnell zu verlegen. Es stehen viele Farbvarianten in knalligen Farben zur Verfügung. Auf Anfrage und bei bestimmter Abnahmemenge ist die Fertigung von Messe-Teppich mit Logos nach Kundenwunsch anzufragen. Textile Bodenbeläge für Messen sind in Ihrer Strapazierfähigkeit reduziert und als Rollenabnahme erhältlich. Aber hochwertige Teppichböden für exklusive Messe-Events sind auf allfloors.de zu günstigen Preisen verfügbar.

Messe PVC-Böden sind heterogene Vinylböden für Messe-Veranstaltungen, Events und kurzfristige Ausstattungen bei Film und Fernsehen. Messe-PVC-Boden ist günstig und schnell zu installieren. Messe PVC-Boden bietet ein begrenzte Qualität und Nutzungsklasse, die absolut ausreichend um die entsprechenden Veranstaltungen ohne optische oder sicherheitsrelevante Nachteil, optimal für Messe und Events. Messe Vinylböden sind in vielen auffälligen Farben verfügbar, auf der Messe will man Aufmerksamkeit erregen. Messe PVC-Boden ist in Abnahmemengen als ganze Rollen verfügbar.

Sandstein ist ein einzigartiges Naturprodukt und hier in Form flexibler Sandsteinbahnen erhältlich. Die Sandstein-Produkte von Sandstein Concept werden aus weltweit importierten Natursanden in Manufakturarbeit im Design der Natur auf eine Vlies-Träger gebracht und bei Bedarf und geschliffen und versiegelt. So entstehen Sandstein-Produkt, welche den Messebau in hochwertigen Messeständen erfolgreich eingesetzt werden. Eine große Zahl an Sandstein-Designs (sind den weltweit vorkommenden Sandsteinen zum Verwechseln ähnlich) geben dem Messebauer in Form von Sandstein-Messeboden oder Sandstein-Messe-Wänden kreativen Gestaltungsspielraum in einem umfassenden Farbspektrum. Sandstein-Bahnen werden im Innenbereich als Wandverkleidung verwendet. Sie eignen sich sowohl für die nahezu fugenlose Montage sowie für die Montage Stoß an Stoß oder mit einer Sichtfuge. Flexibler Sandstein ist mit den richtigen Zubehör-Komponenten in allen Bereichen eines Messestandes einsetzbar. Der Bau von Möbeln und Sockeln aus Sandstein ist für den Messebau interessant.

Flexibler Beton als ausdrucksstarker Messeboden oder als Wandverkleidung ist ebenfalls im Programm von bodenbelag.de. Innenarchitektur in Beton oder Betonoptik liegt absolut im Trend. Im Messebau ist Beton heute für Messe-Stände eine gesuchte Option. Da Beton in Form von Platten oder Möbeln viel zu schwer und unflexibel ist flexibler Beton in Form von elastischer, biegbaren Beton-Fliesen oder Beton-Bahnen mit 2 mm Stärke eine phantastische Möglichkeit für den ambitionierten Messebauer. Der Hersteller Sandstein Concept GmbH & Co.KG bietet Beton in verschieden Farbtönen und Finishs in Vintage Optik an. Die Material-Bestandteile dieser Messeböden oder Wandverkleidungen aus Beton unterscheiden sich nicht vom bekannten Bau-Beton, wird für den Messebau optimiert und als Beton auf einem Trägervlies mit einer Gesamtstärke von ca. 2 mm hergestellt. Die Beton-Fliesen werden bei Bedarf individuell zugeschnitten werden. Wände werden mit Beton-Fliesen oder Beton-Bahnen (Beton-Furnier) bis zu 2,80m Länge und 1,15m Breite beklebt oder mit mittels Panelsystem temporär ausgestattet. Der Bau von Möbeln oder Sockeln aus Beton wird mit dem flexiblen Beton der Sandstein Concept & Co.KG möglich.

Der bodenbelag.de Marktplatz präsentiert ein umfassendes Sortiment der bedeutendsten Bodenbelag Hersteller. Bekannte Marken wie wineo, Weitzer Parkett, HARO, Parador oder Gerflor sind hier ebenso vertreten wie Spezialisten von berryAlloc (Rigid Designbeläge) oder Fabromont (Kugelgarn Textilböden). Besonderes Augenmerk liegt auf innovativen und nachhaltigen Böden. Daher sind viele Beläge im Sortiment auch zertifiziert zum Beispiel mit „Blauer Engel“. Die meisten Fachhändler des Bodenbelag Marktplatzes liefern versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Projektangebote inkl. aller optional benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie gern noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

