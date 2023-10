Messe A+A 2023: WEKA Media stellt seine innovativen Lösungen für den Arbeitsschutz vor

Kissing, 18. Oktober 2023 – Auch in diesem Jahr präsentiert WEKA Media, einer der führenden Anbieter von Fachinformationsprodukten und praxisorientierten Softwarelösungen, auf der A+A 2023 sein gesamtes Spektrum an Arbeitsschutz-Lösungen. Am Stand A 410 in Halle 4 der Weltleitmesse für sicheres und gesundes Arbeiten in Düsseldorf können sich Besucher vom 24. bis 27. Oktober 2023 detailliert über das breit gefächerte multimediale Arbeitsschutz-Programm des Fachmedienhauses informieren.

Das Leitmotiv der diesjährigen A+A 2023 lautet: „Impulse für eine bessere Arbeitswelt“. Präsentiert werden neue Ideen, Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Arbeitswelt sicherer, effizienter und gesünder zu gestalten.

Schwerpunkte der WEKA-Präsentation in Halle 4 auf Stand 4 A10 des Düsseldorfer Messegeländes sind u.a. die innovativen Programme der Reihe „Arbeitsschutz 360 plus“ sowie das professionelle Lernmanagementsystem „SafetyClips“.

„Arbeitsschutz 360 plus“

Mit seinen Programmen der Reihe „Arbeitsschutz 360 plus“ bietet WEKA Media ein modernes Softwaresystem speziell für die betriebliche Sicherheit – mit Lösungen für die täglichen Anforderungen an die Sicherheitsfachkraft. Die Plattform orientiert sich am Kreislauf der betrieblichen Sicherheit und den daraus resultierenden praktischen Aufgaben. Dabei werden die jeweiligen Arbeitsschutzaufgaben und -disziplinen in frei kombinierbaren Einzel-Modulen abgebildet. So können Nutzer ihren gesamten Arbeitsschutz im Unternehmen individuell, effizient und zeitsparend organisieren.

„SafetyClips“

„SafetyClips“ bietet Unternehmen wirkungsvolle mobile Unterweisungen zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“. Mit kurzen, unterhaltsamen Lernvideos, die sie geräteunabhängig aufrufen können, unterweisen sich Mitarbeiter per Stream eigenverantwortlich zu den Themen, die genau für ihren jeweiligen Arbeitsplatz relevant sind. Durch die mikrokleinen Einheiten, die zeit- und ortsunabhängig aufgerufen werden können, ist der Zeitaufwand gering, der Lerneffekt dabei umso größer und nachhaltig.

Über WEKA Media:

Die WEKA Media GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA Media ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von rund 208 Millionen Euro.

