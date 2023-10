Mercedes SLK R170 Lautsprecher Upgrade für Soundsystem

285 Watt Oberklasse Lautsprecher mit Bewertung „sehr gut“ für ein Upgrade im Mercedes SLK R170 Roadster

Der Mercedes SLK R170 Roadster kommt ab Werk mit Standard-Soundsystem und nur bei einigen Modellen mit dem Bose Soundsystem. Für Fahrzeughalter des Standard-Soundsystems ist ein Upgrade für die vorderen Türen verfügbar. Das Paket Mercedes SLK R170 Lautsprecher für beide Türen vorne ein hochwertiges 2 Wege System vom italienischen Hersteller Hertz. Das Hertz CK 165 2 Wege System ist mit einem Pärchen-Tieftöner für beide Türen ausgestattet, einer zusätzlichen Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner je Türe und zwei externen Hochtönern.

Es wurde viel Zeit in die Erforschung des perfekten Materials für die C 165-Tieftöner Konusse investiert, das System besteht aus 165 mm Tieftönern, zwei Frequenzweichen mit Pegel Wähler für die Hochtöner damit diese auch hinter zusätzlichen Abdeckgittern der Türverkleidung optimal performen können. Im Mercedes SLK R170 liegen die Hoch- und Tieftöner in den vorderen Türen sehr nahe nebeneinander.

Durch die perfekte Abstimmung durch die Frequenzweichen erreicht das System einen Wirkungsgrad von 93dB. Der Wirkungsgrad ist ein wichtiger Faktor für den Betrieb der Lautsprecher, je höher er ist, um so besser wird die Leistung des Radios während der Musikwiedergabe in Lautstärke umgewandelt. Systeme mit wenig Wirkungsgrad wie zum Beispiel 89DB benötigen die doppelte Verstärkerleistung im Radio, um gleiche Lautstärke bei der Musikwiedergabe zu erreichen.

Für den Tausch der Mercedes SLK Lautsprecher ist es erforderlich, sich für eine hochwertige Wahl des Produkts zu entscheiden. Lautsprecher sind über die Jahre in den Türen der Abnutzung durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das Resultat ist in Korrosion und auflösenden Gummi- und Membran Teilen der Standard-Lautsprecher, spätestens ab da müssen die Lautsprecher ersetzt werden.

Hochwertige Mercedes Auto-Lautsprecher besitzen Membranen aus beständigen Werkstoffen für langfristigen Betrieb ohne Leistungseinbruch. Die Standard-Lautsprecher sind auch nicht mit aufwendigen Frequenzweichen, qualitativen Spulen und Kondensatoren bestückt. Das Hertz CK 165 überrascht mit pegelfester Musikwiedergabe und hochauflösenden Höhen, kontrollierte Bässe, die nicht schwammig oder dröhnen, sorgen für bessere Musikwiedergabe im Fahrzeug. Gerade bei Roadster Konzepten sind leistungsstarke Lautsprecher erforderlich, da es keine geschlossene Fahrzeugkabine gibt, als Fahrer sind sie immer Umgebungsgeräuschen vom Verkehr ausgesetzt, die über die Musikwiedergabe wahrnehmbar sind.

Für den Einbau müssen die Türverkleidungen abgebaut werden, dazu gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu geeignetes Werkzeug ab Euro 9,99. So ein Set besteht aus Kunststoff Hebeln die im Innenraum keine bleibenden Dellen oder Kratzer hinterlassen. Der Ausbau gestaltet sich damit viel einfacher. Die Lautsprecher sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen hinter der Türverkleidung montiert. Im Lieferumfang sind passende Einbauringe und Adapterkabel für den direkten Anschlüsse an die KFZ-Kabel in den Türen enthalten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.