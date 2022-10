Mercedes-Benz Trucks sichert sich LOI für 50 eActros LongHaul

Der nächste Mercedes-Benz eActros LongHaul soll 2024 in Serie gehen, stößt aber in Europa schon jetzt auf großes Interesse.

Wie Mercedes-Benz Trucks auf der IAA Transport 2022 in Hannover bekannt gab, hat das Unternehmen mit der Hegelmann Gruppe eine Absichtserklärung über die Bestellung von 50 eActros LongHaul unterzeichnet.

Das in Deutschland tätige Logistikunternehmen in Familienbesitz wird 2024 zu den ersten Flotten gehören, die den eActros LongHaul erhalten werden.

Wir erinnern uns, dass die ersten Prototypen des 40-Tonnen-Sattelschleppers bereits intensive Tests durchlaufen haben und noch in diesem Jahr auf öffentlichen Straßen getestet werden. Im Jahr 2023 will das Unternehmen seriennahe Prototypen an verschiedene Kunden zum Testen schicken. Zwei von ihnen – Amazon und Rhenus – haben sich bereits für die Tests angemeldet.

Laut Hersteller wird der Mercedes-Benz eActros LongHaul eine Reichweite von etwa 500 km (311 Meilen) haben, wenn er mit einem 600+ kWh Akkupaket ausgestattet ist.

Die Akkuzellen mit Lithium-Ionen-Technologie werden von CATL, dem strategischen Partner von Daimler Truck, geliefert. Eine spezielle Vereinbarung über den eActros LongHaul wurde auf der IAA Transportation unterzeichnet.

Der auf dem Display gezeigte „Konzeptprototyp“ gibt einen Vorgeschmack auf die Designsprache des endgültigen Fahrzeugs, das als Sattelzugmaschine oder als Pritschenfahrzeug erhältlich sein wird.

Interessanterweise, aber nicht überraschend, wird CATL LFP-Akkus auch für den „eTrailer“ von Trailer Dynamics liefern, der im Wesentlichen ein elektrifizierter Anhänger mit eigenem Antrieb und Akkus ist. Ein solches System könnte eine Reichweite von über 800 km (500 Meilen) erzielen (60% mehr).

Mercedes-Benz eActros LongHaul Zielangaben:

– 40-Tonnen-Sattelzug für den Fernverkehr

– zwei Versionen: Zugmaschine und Starrrahmen

– Reichweite von bis zu 500 km (311 Meilen)

– mehr als 600 kWh Akku (drei Akkupakete)

– Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP)

– bestätigter Akkulieferant: CATL

– E-Achse mit zwei Elektromotoren

– Systemleistung: 400 kW Dauerleistung und über 600 kW Spitzenleistung

– Schnellladung: 20-80% SOC „in deutlich unter 30 Minuten an einer Ladestation mit einer Leistung von etwa einem Megawatt“

– Anforderungen an die Lebensdauer des Fahrzeugs: 1,2 Millionen km (750.000 Meilen) auf der Straße über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Verkauf von LKW für Fernverkehr auf einem der größten Online-Marktplätze in Deutschland Truck1.

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

Kontakt

SIA Truck1.eu

Tomas Mazurkiewicz

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

+371 648 816 33

mail@alle-lkw.de

https://www.alle-lkw.de

Bildquelle: @ https://www.mercedes-benz-trucks.com