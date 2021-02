Mercedes AMG Chiptuning – Spitzenleistung mit Garantie

Mercedes AMG GT Softwaretuning von bhp motorsport

22.02.2021, Weilheim an der Teck: bhp motorsport erzielt neue Spitzenleistungen für die Mercedes AMG GT Modelle mit dem 4.0 Liter Bi-Turbo Motor und führt das Mercedes AMG Chiptuning in eine neue Dimension. Für alle Freunde der Leistungssteigerung, denen das “normale” Softwaretuning, auch Leistungsstufe 1 oder Stage 1 genannt, auf ca. 600PS nicht ausreicht, gibt es gute Neuigkeiten: Die Leistungsstufe 2 (Stage 2) bis 680 PS ist nicht nur von der Performance her eine Konkurrenz für andere Supersportler, sondern bei bhp Chiptuning zudem mit TÜV-Gutachten und Motorgarantie erhältlich – und das Chiptuning natürlich auch für alle weiteren Mercedes-Modelle.

AMG GT Chiptuning – Softwareoptimierung, Turbolader und Ansaugung in einem Tuning-Paket

Bei den Mercedes AMG GT Modellen führen die speziell abgestimmte Chiptuning-Software mit neu angepassten Kennfeldern, ein High-Performance Turbolader (exklusiv für bhp motorsport angefertigt) und eine geänderte Ansaugung zu einer Leistung von 680PS und 830Nm (begrenzt wegen des Doppelkupplungsgetriebes). Höchstgeschwindigkeiten von über 320 km/h sind so kein Problem mehr, und der Sprint von 100 auf 200km/h gelingt in unter 6 Sekunden.

Die Experten von bhp verbrachten viel Zeit auf dem hauseigenen Leistungsprüfstand, um dem bereits serienmäßig tollen V8 Motor ein noch stärkeres Leistungspaket anbieten zu können. Das Chiptuning der Leistungsstufe 1 (Stage 1) verändert das Fahrzeug schon komplett und lässt den Sportler noch sportlicher werden. Das Motortuning der Stufe 2 lässt den Mercedes AMG GT mit dem 4.0 Liter Bi-Turbo Motor nun endgültig an vielen Supersportlern vorbeifahren. Kurzes Ansprechverhalten auf Gasbefehle, schnelle Schaltzeiten und eine Leistungscharakteristik die Ihres Gleichen sucht. Schnell baut der Motor Ladedruck auf. Die Upgrade Turbolader sind von Ihrer Turbinen-Geometrie her speziell auf schnelles Ansprechen und hohe Druck- und Temperaturstabilität konstruiert. Sie liefern zudem die nötige Luftmenge, um dem 4.0 Biturbo AMG Motor des AMG GT die hohe Leistung zu ermöglichen.

AMG Chiptuning mit Garantie

bhp motorsport achtete bei der Entwicklung der Kennfelder der Motor-Software speziell auf den Erhalt der Alltagstauglichkeit und Standfestigkeit. Aus diesem Grund und in Rücksichtnahme auf das Doppelkupplungsgetriebe wurde das Drehmoment begrenzt. 830Nm reichen aber locker für genügend Kraft und Elastizität in jedem Drehzahlbereich. Der AMG GT lässt sich trotz der hohen Leistungssteigerung durch das Chip- und Motortuning völlig komfortabel im Alltag bewegen – nur wenn man das Pedal gegen den Boden drückt, entwickelt der Motor diese einzigartige, gewaltige Kraft und eine unglaubliche Beschleunigung. TÜV-Gutachten und eine optionale Motorgarantie sind erhältlich. Das gibt, neben der Freude am Ausreizen der Leistungspotenziale, Sicherheit für den AMG-Besitzer.

Weitere Mercedes Modelle und alle anderen Fabrikate sowie Informationen zum Thema Chiptuning und Leistungssteigerung finden Sie auf: bhp-chiptuning.com

bhp motorsport realisiert Motortuning und Chiptuning auf höchstem Niveau. Eigene Software-Entwicklung auf einem Allrad-Leistungsprüfstand, mehrere interne Programmierer und ein eigenes Kompetenz-Entwicklungszentrum machen es der bhp motorsport GmbH möglich, hochwertige Tuning-Software für nahezu alle Fahrzeuge des Weltmarkts anzubieten.

