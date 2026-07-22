Mental stark, wenn das Unvorstellbare zum Alltag gehört

Der ehemalige Mordermittler David M. Seil zeigt, wie Menschen unter extremem Druck handlungsfähig und psychisch gesund bleiben

Ingelheim am Rhein, 13.05.2026 – Was geschieht mit Menschen, die regelmäßig mit Gewalt, Tod, Verzweiflung und menschlichen Abgründen konfrontiert werden? Wie gelingt es ihnen, professionell zu handeln, ohne innerlich abzustumpfen oder an der Belastung zu zerbrechen? In seinem neuen Sachbuch „Mental gesund trotz Mord und Totschlag – Erkenntnisse eines Mordermittlers“ gibt David M. Seil außergewöhnliche Einblicke in eine Arbeitswelt, in der psychische Extremsituationen zum Alltag gehören. Das Buch erscheint am 27. Mai 2026 im Mentoren-Media-Verlag.

David M. Seil arbeitet seit mehr als 25 Jahren im Bereich der schweren Gewaltkriminalität. Als Polizist und ehemaliger Leiter einer Mordkommission hat er erlebt, wie Einsatzkräfte mit Tatorten, menschlichem Leid, schwierigen Entscheidungen und einer hohen Verantwortung umgehen müssen.

Doch sein Buch ist weder eine Sammlung spektakulärer Kriminalfälle noch eine sensationsorientierte True-Crime-Erzählung. Im Mittelpunkt steht eine andere Frage: Wie können Menschen dauerhaft mit außergewöhnlichen Belastungen umgehen und dabei ihre psychische Stabilität, Empathie und Menschlichkeit bewahren?

Resilienz ohne Durchhalteparolen„Mental gesund trotz Mord und Totschlag“ erzählt offen davon, was Hochbelastung mit Denken, Fühlen und Körper machen kann. Bilder bleiben im Kopf. Entscheidungen müssen häufig unter Zeitdruck getroffen werden. Gleichzeitig erwarten das berufliche Umfeld und oftmals auch die Betroffenen selbst, dass sie funktionieren.

David M. Seil zeigt, warum es nicht genügt, belastende Erfahrungen zu verdrängen oder sich lediglich ein dickeres Fell zuzulegen. Wirklicher Selbstschutz bedeutet nicht, nichts mehr an sich heranzulassen. Es geht vielmehr darum, Nähe und Distanz bewusst zu regulieren, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und geeignete Wege zur Verarbeitung zu entwickeln.

Der Autor verbindet seine langjährige Einsatzerfahrung mit Erkenntnissen aus Psychologie, Resilienzforschung und Führungslehre. Daraus entstehen konkrete und alltagstaugliche Werkzeuge für Stabilität, Selbstführung und mentale Gesundheit – ohne Pathos, ohne leere Motivationssätze und ohne den Anspruch, Belastungen kleinzureden.

Was Menschen unter Druck wirklich schütztDas Buch beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Menschen mit Dauerstress, Entscheidungsdruck und belastenden Bildern umgehen können. David M. Seil beschreibt Routinen und Haltungen, die dabei helfen, auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben.

Eine zentrale Rolle spielen dabei nicht nur individuelle Widerstandskraft und persönliche Selbstfürsorge. Auch Führung, Zusammenarbeit und Teamkultur können darüber entscheiden, ob Belastungen aufgefangen oder langfristig verstärkt werden.

Denn psychische Stabilität ist nicht allein Privatsache. Gerade in Berufen mit hoher Verantwortung müssen Organisationen Bedingungen schaffen, unter denen offen über Belastungen gesprochen werden kann. Führungskräfte benötigen ein Bewusstsein dafür, wie sie Sicherheit, Orientierung und Vertrauen vermitteln – besonders dann, wenn Situationen unübersichtlich werden und schnelle Entscheidungen erforderlich sind.

David M. Seil macht deutlich: Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft, über die manche Menschen verfügen und andere nicht. Sie kann entwickelt und trainiert werden – durch Klarheit, Reflexion, verlässliche Routinen, tragfähige Beziehungen und den bewussten Umgang mit den eigenen Grenzen.

Nicht nur für Polizei und EinsatzkräfteObwohl das Buch aus der Perspektive eines erfahrenen Mordermittlers geschrieben ist, richtet es sich nicht ausschließlich an Menschen aus dem Polizeidienst.

„Mental gesund trotz Mord und Totschlag“ ist besonders relevant für Beschäftigte in Hochstress- und Einsatzberufen, darunter Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Bundeswehr und Pflege. Gleichzeitig spricht es Führungskräfte und Menschen an, die in ihrem Berufsalltag regelmäßig unter hohem Druck entscheiden, Verantwortung übernehmen oder emotionale Belastungen auffangen müssen.

Auch Leserinnen und Leser, die ihre eigenen Stressmuster, Warnsignale und persönlichen Grenzen besser verstehen möchten, erhalten konkrete Orientierung. Das Buch zeigt, wie Belastungen verarbeitet werden können, ohne sie zu verdrängen – und wie Selbstschutz möglich ist, ohne den Kontakt zu anderen Menschen zu verlieren.

Tatortnah, aber niemals sensationshungrigDer Titel „Mental gesund trotz Mord und Totschlag“ ist bewusst direkt gewählt. Das Buch verschweigt die Realität schwerer Gewalt nicht, stellt die Fälle und Taten aber nicht zur Unterhaltung aus.

David M. Seil erzählt verantwortungsvoll und mit Respekt gegenüber Betroffenen, Angehörigen sowie den Menschen, die beruflich mit Extremsituationen umgehen müssen. Seine Erfahrungen dienen nicht dem Nervenkitzel, sondern der Frage, was andere Menschen daraus für ihre eigene psychische Gesundheit und ihren Berufsalltag lernen können.

So verbindet das Sachbuch die unmittelbare Perspektive eines erfahrenen Ermittlers mit einem gesellschaftlich hochaktuellen Thema: Wie können Menschen in belastenden Zeiten stabil bleiben, ohne hart oder gleichgültig zu werden?

Über den AutorDavid M. Seil arbeitet seit mehr als 25 Jahren dort, wo psychische Belastung keine theoretische Frage ist: in der schweren Gewaltkriminalität. Er ist Polizist und war Leiter einer Mordkommission.

In seiner Arbeit mit Angehörigen, Zeugen, Kolleginnen und Kollegen hat er erfahren, wie wichtig es ist, auch unter extremem Druck zuzuhören, Situationen präzise einzuordnen, Grenzen zu wahren und gleichzeitig menschlich zu bleiben.

Als Speaker, Seminarleiter und Autor beschäftigt sich David M. Seil mit mentaler Gesundheit in Hochbelastungssituationen, emotionaler Führung und einer Teamkultur, die auch dann trägt, wenn es ernst wird. Er verbindet seine Einsatzerfahrung mit Erkenntnissen aus Resilienzforschung, Psychologie und Führungslehre.

Bibliografische AngabenDavid M. Seil Mental gesund trotz Mord und Totschlag Erkenntnisse eines Mordermittlers

Sachbuch Mentoren-Media-Verlag Erscheinungstermin: 27. Mai 2026 Softcover 172 Seiten 18,00 Euro ISBN 978-3-98641-324-8

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

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