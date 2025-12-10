Menschenlesen als Zukunftskompetenz

Wie Teams heute wirklich High Performance erreichen

In vielen Unternehmen zeigt sich derzeit ein ähnliches Bild. Trotz technischer Innovation und gut ausgebildeter Fachkräfte geraten Team-Strukturen unter Druck. Homeoffice, Fachkräftemangel, Generationswechsel und zunehmende Diversity verändern die Dynamik in jeder Gruppe. Was früher mit klaren Rollen funktionierte, verlangt heute deutlich mehr Verständigung, echtes Verständnis füreinander und eine neue Qualität der Zusammenarbeit.

Die zentrale Fähigkeit, Menschen lesen zu können, rückt dabei stärker in den Fokus. Nicht im Sinne von Schubladisieren, sondern als bewusste Wahrnehmung dessen, was Menschen antreibt, hemmt oder motiviert. Die fünf Schritte, die Vortragsrednerin und Expertin für Menschenkenntnis, Empathie und Kommunikation, Ute Herzog, in ihrem Vortrag In 5 Schritten zum High Performance Team beschreibt, lassen sich problemlos auf aktuelle Herausforderungen übertragen und liefern konkrete Orientierung.

1. Unterschiedlichkeit erkennen, nicht bekämpfen.

Diverse Teams arbeiten nachweislich erfolgreicher, doch das Potenzial entsteht erst, wenn Unterschiede sichtbar sein dürfen. Menschenlesen hilft, die Motivationslogiken verschiedener Persönlichkeiten überhaupt wahrzunehmen.

2. Nonverbale Signale ernst nehmen.

Gerade in hybriden Arbeitswelten werden Zwischentöne schnell übersehen. Körpersprache, Stimme und Mikroreaktionen geben Hinweise darauf, ob eine Gruppe gerade mitzieht oder innerlich blockiert.

3. Erwartungen klären – immer wieder.

Viele Konflikte entstehen nicht durch bösen Willen, sondern durch ungeklärte Rollen. Wer versteht, wie andere ticken, kann Erwartungen transparent machen und die Zusammenarbeit stabilisieren.

4. Emotionen als Informationsquelle nutzen.

In einer Zeit hoher Arbeitsbelastung lohnt es, Irritationen und Frust nicht abzuwerten, sondern als Signal zu lesen. Sie zeigen, wo Verständigung fehlt oder Entscheidungen unklar sind.

5. Perspektivwechsel trainieren.

Gerade Teams, die unter Druck stehen, profitieren davon, die Sichtweise anderer bewusst einzunehmen. Das stärkt das Verständnis füreinander und fördert Lösungen, die für die gesamte Gruppe tragfähig sind.

Diese Schritte erscheinen simpel. Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen sind sie jedoch oftmals entscheidend. Unternehmen, die Menschenlesen als Kompetenz fördern, schaffen Teams, die mit Komplexität souverän umgehen und echte High Performance erreichen.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

