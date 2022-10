Location: Galerie Aplanat

Street: Lippmannstraße 69

City: 22769 – Hamburg (Germany)

Start: 13.10.2022 18:00 Uhr

End: 16.10.2022 19:00 Uhr

Entry: free



Mit unserer Ausstellung (14.10.-16.10.2022) „Menschenkinder Tansania“ – Vernissage am 13. Oktober 2022 ab 18:00 Uhr, möchte der Fotograf Marcus May seine Zeit bei den Streetkids international e.V., in Tansania, festhalten und das Leben der Kinder im Waisenhaus darstellen.

Marcus erzählt mit seinen Bildern Geschichten, die sich auf das Wesentliche besinnen. Marcus Aufnahmen sind direkt unmittelbar und verweisen auf den Kern eines jeden Portraits. Es steht den Kindern ins Gesicht geschrieben, das Leben, die Ängste und dennoch mit viel Fröhlichkeit behaftet.

Wir freuen uns auf die Möglichkeit dieser Ausstellung und auf den Initiator des Waisenhausens, Daniel Preuss, der am Abend der Vernissage über die Umstände und das Leben der Kinder im Waisenhaus erzählen wird.

Fotoausstellung „Menschenkinder Tansania“

Schwarz-weiß Fotografie der Kinder aus dem Waisenhaus in Tansania- Streetkids international e.V.

Kontakt

Fotografin

Anne Eilers

Güntherstr. 6

22087 Hamburg

01714178039

a.eilers@email.de

http://anneeilers.com

Bildquelle: marcusmayphotography.com