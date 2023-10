Mendener Herbst in diesem Jahr mit großem Künstleraufgebot

Es gilt als eines der besucherstärksten Stadtfeste in Menden. Auch in diesem Jahr lädt das StadtMarketing für das kommende Wochenende vom 07. – 08.10. zum Besuch des Mendener Herbst in die Innenstadt ein. Die BesucherInnen erwartet in diesem Jahr jeweils von 11 – 18 Uhr ein buntes Treiben mit zahlreichen Ausstellern, verschiedensten Leckereien und zum ersten Mal eine breit gefächerte Auswahl an Artisten und Künstlern. Am Sonntag haben auch die lokalen Händler von 13-18 Uhr geöffnet.

Für den diesjährigen Mendener Herbst hat sich Marcel Popek etwas Neues überlegt. Als Organisator vom StadtMarketing wollte er das traditionelle Stadtfest mit einem neuen Highlight präsentieren. „Dieses Jahr haben wir einen bunten Mix aus Künstlern. Sowohl ein Hola Hoop Kurs, eine Fakirshow und Live-Cooking, als auch einen Karikaturisten, eine lebende Statue, eine Geigerin oder auch die Mendener Tanztourbine und sogar eine Schlangenshow konnten wir für das Fest begeistern“, erklärt er. So wird der Großteil dieser Acts auf dem Marktplatz auftreten oder die BesucherInnen an verschiedenen Stellen des Eventgeländes begeistern. Für eine gute Atmosphäre und Stimmung sorgt DJ Wiggi vom Rathausbalkon.

Aber natürlich findet sich auch Altbewährtes unter den verschiedenen Ausstellern. Unter anderem werden die Stadtwerke Menden, die Mendener Tierhilfe und die Schülerhilfe mit ihren Ständen vertreten sein und über ihre jeweiligen Angebote informieren. Außerdem wird der Mendener Lions Club in diesem Jahr wieder seinen Adventskalender mit vielen attraktiven Gewinnen verkaufen. Die Erlöse des Verkaufs gehen, wie jedes Jahr, an den ortsansässigen Verein „Mendener in Not“, der unverschuldet in Not geratene MendenerInnen unterstützt.

Für die kleinen BesucherInnen wird es ein Entenangeln, Heliumballons und ein Kinderkarussell geben. Auch bei den Essensständen wird eine breite Auswahl an Leckereien angeboten. Eine Fischbude, kirmestypische Süßwaren, Antipasti, Pommes, Bratwurst und vieles mehr machen die Entscheidung nicht leicht. Dabei wird der Marktplatz mit ausreichend Sitzgelegenheiten ausgestattet sein, die zum Verweilen einladen.

Am Sonntag öffnen die Händler der Mendener Innenstadt zusätzlich Ihre Türen und bieten so allen BesucherInnen eine gute Alternative zum sonntäglichem online-Shopping. Da wartet die ein oder andere Aktion, so dass sich ein Vorbeischauen in jedem Fall lohnt.

