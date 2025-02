MEMPHIS Electronic vertreibt FeRAM und ReRAM von RAMXEED

Bad Homburg, 26. Februar 2025 – MEMPHIS Electronic, das Memory Competence Center mit einem einzigartigen Portfolio an Speicherkomponenten und -modulen von über 18 Speicherherstellern, vertreibt ab sofort die Speicherprodukte von RAMXEED, ehemals Fujitsu Semiconductor Memory Solution. Damit erweitert MEMPHIS Electronic sein Portfolio um die nichtflüchtigen Speichertechnologien Ferroelectric RAM (FeRAM) und Resistive RAM (ReRAM), die sich durch eine schnelle und energieeffiziente Datenverarbeitung auszeichnen.

„Speichertechnologien wie DRAM oder Flash-Speicher sind zwar etabliert, haben aber ihre Schwächen, die FeRAM und ReRAM adressieren“, erklärt Marco Mezger, Präsident und CEO von MEMPHIS Electronic. „Mit RAMXEED in unser Portfolio können wir unseren Kunden nun diese neuen Speichertechnologien anbieten und ihren Anforderungen noch besser entsprechen.“

MEMPHIS Electronic ist einzigartig auf dem Markt, da sich das Unternehmen ausschließlich auf Speicherprodukte konzentriert und maßgeschneiderte Lösungen für Industrie-, Automobil- und Embedded-Anwendungen anbietet. Mit den innovativen FeRAM- und ReRAM-Technologien von RAMXEED stärkt MEMPHIS Electronic sein Portfolio und seinen Anspruch, die erste Anlaufstelle für Speicherprodukte aller Art zu sein.

Die FeRAMs von RAMXEED bieten hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeiten und sind sehr langlebig sowie zuverlässig bei einem niedrigen Stromverbrauch. Da sie mit EEPROM- und asynchronen SRAMs kompatibel sind, eignen sich FeRAM ideal für unternehmenskritische Anwendungen wie Unfalldatenrekorder (EDR), Batteriemanagementsystemen in Elektrofahrzeugen oder andere Automobilanwendungen. Weitere Einsatzbereiche sind in der industriellen Steuerungs- und Automatisierungstechnik, in speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie in medizinischen Geräten oder Stromzähler.

ReRAM bietet hochskalierbare Speicherdichten sowie einen sehr geringen Stromverbrauch bei Lesezyklen bei voller Aufwärtskompatibilität mit EEPROM. ReRAM wird in extrem kleinen und leichten Hörgeräten sowie in tragbaren Geräten eingesetzt, wird aber auch zunehmend in IoT-, KI- oder Edge-Computing-Anwendungen interessant.

„In der Zusammenarbeit mit MEMPHIS Electronic profitieren wir von der umfassenden Marktexpertise und dem globalen Vertriebsnetz unseres neuen Partners“, sagte Lichthild Utta, Sales Director Europe bei der Sales & Marketing Division von RAMXEED. „Das wird uns dabei helfen, unsere fortschrittlichen Speicherlösungen einem breiteren Spektrum von Branchen und Kunden zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass innovative Produkte überall verfügbar sind, wo sie benötigt werden.“

Gemeinsam wollen MEMPHIS Electronic und RAMXEED den Einsatz von FeRAM und ReRAM in den unterschiedlichsten Branchen beschleunigen. Die Kunden von MEMPHIS werden von dem erweiterten Portfolio profitieren, das nun weitere zuverlässige, energieeffiziente und leistungsstarke Speicherlösungen bietet, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Über MEMPHIS Electronic

MEMPHIS Electronic ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Speichermarkt aktiv. Durch die ausschließliche Fokussierung auf Speichertechnologien hat sich das Unternehmen zu einem Speicher-Kompetenzzentrum entwickelt, das über eine einzigartige Linecard von Speicherprodukten von über 18 verschiedenen Speicherherstellern verfügt und umfassenden Supply-Chain-Lösungen bietet. Speicherexperten an 15 Standorten weltweit bieten regionalen Support und technische Beratung, damit Kunden die Speicherlösung finden, die am besten für ihr jeweiliges Projekt passt. Aus diesem Grund konfiguriert MEMPHIS auch DRAM-Module mit Komponenten aller im Markt verfügbaren Hersteller speziell nach Kundenwunsch mit einer festen Stückliste über den gesamten Lebenszyklus. Mehr unter: www.memphis.de

Über RAMXEED

RAMXEED, ehemals Fujitsu Semiconductor Memory Solution, hat sich auf die innovative Speicherlösungen FeRAM und ReRAM spezialisiert. In mehr als 25 Jahren hat RAMXEED mehr als 4,6 Milliarden FeRAM-Bausteine auf den Markt gebracht. Durch seinen Fokus auf hochleistungsfähige, energieeffiziente Speicherprodukte setzt RAMXEED Maßstäbe in innovativen Speicherlösungen für aktuelle und zukünftige Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ramxeed.com/

