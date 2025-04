Memorysolution auf der GITEX Europe 2025: Speicher- und Serverkompetenz aus einer Hand

Memorysolution präsentiert Technologien von Supermicro, Samsung, KIOXIA und AMD in Berlin

Breisach/Berlin – Vom 21. bis 23. Mai 2025 ist Memorysolution als Aussteller auf der ersten europäischen Ausgabe der GITEX vertreten – Europas größter Tech- und Startup-Veranstaltung mit Fokus auf digitale Transformation, KI, Cloud, Cybersicherheit und mehr. Am Stand in Halle 2.2 / A30 präsentiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern wie Supermicro, Samsung Semiconductor, KIOXIA, AMD und Menzel IT aktuelle Lösungen aus den Bereichen Enterprise Storage und maßgeschneiderte Serversysteme.

Als autorisierter Distributor führender Hersteller und Anbieter individuell konfigurierter Systeme verbindet Memorysolution technische Tiefe mit schneller Verfügbarkeit. Der Fokus auf der Messe liegt auf konkreten Anwendungsszenarien und Projekten – nicht auf reiner Produktausstellung.

Ein besonderes Highlight ist eine Live-Demo einer On-Prem Cloud-Infrastruktur, realisiert in Zusammenarbeit mit Menzel IT. Dabei wird ein reales Rechenzentrum in Berlin per Browser-Verbindung am Stand steuerbar gemacht – ein Beispiel für leistungsfähige, offen konzipierte IT-Architektur.

„Wir verstehen unseren Messeauftritt als Einladung zum fachlichen Austausch – über Technologien, Verfügbarkeiten und individuelle Anforderungen. Dabei bringen wir unsere eigene Erfahrung ein sowie die Stärke unserer Partner“, so Ulf Kilper, Sales Director bei Memorysolution.

Neben Technologieberatung stehen auch Themen wie Lieferfähigkeit, Alternativen bei Engpässen und individuelle Systemdesigns im Mittelpunkt des Messeauftritts. Ein separater Besprechungsraum vor Ort bietet Raum für vertiefte Gespräche mit Projektverantwortlichen, Systemintegratoren und Rechenzentrumsbetreibern.

Die Memorysolution GmbH ist ein Spezialdistributor für Enterprise- und Datacenter-Speicherlösungen, Speicher-ICs und individuelle Serverlösungen. Unser Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: IT-Distribution, Industrial und Custom Server Solutions.

Die ‚IT Distribution‘ liefert Enterprise- und Datacenter-Speicher von Samsung Semiconductor und KIOXIA sowie das komplette Portfolio an Supermicro-Produkten. Unsere Business Unit ‚Custom Server Solutions‘ konfiguriert und assembliert bedarfsgerechte und budgetorientierte Serverlösungen und garantiert mit der Marke ‚Mustang Systems‘ höchste Qualität für alle individuellen Serverlösungen. Unsere ‚Industrial‘-Einheit konzentriert sich auf die Distribution von Speicherkomponenten, einschließlich ICs und Industrial-Grade Speichermodulen und SSDs, und unterstützt Kunden mit herstellerneutraler Beratung und kontinuierlicher Verfügbarkeit.

Firmenkontakt

Memorysolution GmbH

Rolf Heinßen

Am Wolfsberg 7

28865 Lilienthal

+49 (0) 7667 9469 0



http://www.memorysolution.de

Pressekontakt

Memorysolution GmbH

Pia Söhnlein

Hafenstraße 17

79206 Breisach am Rhein

+49 (0) 7667 9469 19



http://www.memorysolution.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.