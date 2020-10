Melos Shop: Strapazierfähige Bodenbeschichtung für Hobbykeller, Garage und Co.

Polycomp Protect+

Melos GmbH hat eine neue strapazierfähige Bodenbeschichtung für stark beanspruchte Flächen entwickelt. Neben der Anwendung in Industrie und Gewerbe ist die neue Flächenversiegelung Polycomp Protect+ auch ideal für den Privatanwender, z. B. in der Garage und im Hobbykeller. Die professionelle Beschichtung punktet mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen starke Beanspruchung und guter Chemikalienbeständigkeit und garantiert so einen dauerhaften Schutz vor Maschinenöl, Flüssigkeiten und Schmutz.

Acht Standardfarben und zahlreichen Sonderfarben sichern eine individuelle farbliche Gestaltung für Geräteräume, Werkstätten, Garagen und ähnliche Nutzräume oder in Logistik- und Warenhäusern zu.

Polycomp Protect+ ist ein zweischichtiger Bodenbelag zum fugen- und nahtlosen Auftrag auf Beton, Estrich oder anderen zementbasierten Untergründen. Das System besteht aus einer Grundierung, Kratzspachtel (optional) sowie einer pigmentierten Versiegelungsschicht, die einfach oder doppelt aufgetragen werden kann. Polycom Protect+ ist gemäß der EN 13501-1 für Bodenbeläge als schwerentflammbar Bfl-s1 klassifiziert und zertifiziert.

Polycomp Protect+ ist damit das Versiegelungssystem der Wahl, wenn es um belastbare Bodenversiegelungen, Funktionalität und Optik geht.

Melos entwickelt und produziert farbige Gummigranulate und Systemkomponenten, z. B. für Kunstrasenplätze, Stadionlaufbahnen, Multifunktionssportfelder und Spielplätze, sowie kundenindividuelle Industrial Compounds, die unter anderem in der Kabelindustrie und im Automotive-Bereich verarbeitet werden. Vom Standort Melle in Niedersachsen aus unterstützt das über 200-köpfige Team Verarbeiter weltweit mit Know-how, Produkten, Services – und das schon seit über 80 Jahren. Weitere Informationen unter: www.melos-gmbh.com

