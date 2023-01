Melea-Biowein von Long Wines aus dem spanischen Kastilien

Veganer Biowein aus Spanien im Preiseinstiegsbereich

Kastilien ist eine historische Region im Zentrum von Spanien, die für ihre reiche Geschichte, Kultur und Landschaft bekannt ist. Die Region war einst ein mächtiges Königreich und hat eine wichtige Rolle bei der Gründung des modernen Spanien gespielt.

Die Weinproduktion in Kastilien hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt und ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Kastilien bietet perfekte Bedingungen für den Weinbau, einschließlich eines warmen Klimas, fruchtbarem Boden und einer Vielzahl von Weinrebsorten. Die Region ist bekannt für ihre hervorragenden Rotweine, die aus den Sorten Tempranillo, Garnacha und Cabernet Sauvignon hergestellt werden.

Der Weinproduzent Long Wines hat in Kastilien in den letzten Jahren in moderne Technologie und innovative Methoden investiert, um seine Weinproduktion zu verbessern. Dies hat dazu beigetragen, dass Kastilien heute eine führende Weinproduzierende Region in Europa ist. In der modernen Bio-Linie Melea hat Long Wines drei vegane Bio Weine auf den Markt gebracht. Die Etiketten werden jeweils von illustrierten Bienen geziert um das nachhaltige Thema BIO/VEGAN hervorzuheben. Neben dem MELEA Rotwein gibt es noch einen Weißwein und einen Rosé.

Der MELEA Rotwein wurde reinsortig aus der spanischen Rebsorte Tempranillo gekeltert. Er wurde, wie alle MELEA Bio-Weine, rein im Edelstahltank ausgebaut. Das erhält die Rebsorten Typizität und die Charakteristik der Frucht. Er zeigt eine schöne Nase mit Aromen von Brombeeren, Kirschen, Wacholder, Pfeffer, Lakritz, Veilchen und ein Hauch von Oregano. Am Gaumen schmeckt der Wein fleischig, saftig und samtig. Beim französischen Weincontest Gillbert & Gaillard 2022 wurde der Wein mit einer Gold Medaille ausgezeichnet.

Der MELEA Rosé-Wein wurde ebenfalls reinsortig aus der spanischen Rebsorte Tempranillo gekeltert. Er zeigt eine schöne Nase mit Aromen von Himbeeren, Johannisbeeren, Granatapfel, Pfeffer, Pfingstrosen und ein Hauch von Mandelblüten. Ein frischer und eleganter Bio Rosé-Wein mit typischer Tempranillo Würze.

Der MELEA Weißwein ist eine Cuvée aus Verdejo und Sauvignon Blanc. Verdejo bringt hierbei den spanischen Charakter in den Wein, während sich der Sauvignon Blanc für die frische und die Säure verantwortlich zeigt. Der weiße Biowein zeigt eine schöne Nase mit Aromen von Grapefruit, Melone, Apfelkerne, Ananas, Gras, ein Hauch von Melisse und Holunder. Auch der weiße MELEA hat beim französischen Weincontest Gillbert & Gaillard 2022 eine Goldmedaille erhalten.

Die Weine aus Spanien sind in Deutschland beim Weinversender genuss7.de erhältlich. Unter der URL https://www.genuss7.de/melea kann der Weinliebhaber die Weine bestellen. Die 0,75 Liter Flasche MELEA kostet hier nur knapp 5 Euro. Weiter Bioweine aus aller Welt findet man unter der URL https://www.genuss7.de/biowein . Das Thema Bio und Vegan wird auch beim Wein immer wichtiger und die Weinbauernvergrößern weltweit ihr Angebot.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42

presse@genuss7.de

http://www.genuss7.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.