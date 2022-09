Melanie Thormann – Mission: gesundes Unternehmertum

Die Unternehmerin Melanie Thormann setzt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für eine erfolgreiche Wirtschaft ein. Ihre Mission ist es, ein gesundes Unternehmertum zu fördern, das alle Ebenen des Menschseins berücksichtigt. Der Pfeiler ihrer Vision ist eine Unternehmenskultur, die auf dem Fundament der Spiritualität basiert und geschäftliche Prozesse auf natürliche Art und Weise integriert. Damit entsteht ein Prozess der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung, die allen Beteiligten zugutekommt.

Zugrunde liegt ihre Auffassung, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, das zu leben, was wirklich in ihm steckt. Fragt man Melanie Thormann, wie sie zur Individualität eines jeden Menschen steht, ist die Antwort klar: Jedes Leben ist ein Kunstwerk, das im Laufe der Zeit zu einer Rarität heranreift. Wir sind einzigartig und die Facetten dessen, was uns wirklich ausmacht, sind vielfältig. Und genau diese Wahrheit dient Melanie Thormann als Antrieb.

Führung von innen heraus

Die Möglichkeiten, etwas positiv zu verändern und zu bewegen, sieht sie dabei vor allem in der Unternehmensführung: Haben Führungskräfte ihre ganzheitliche Gesundheit im Blick, überträgt sich das zunächst auf die Menschen und damit auf das gesamte Unternehmen. So können langatmige und schwierige Prozesse vermieden werden – das geschäftliche Unterfangen wird stattdessen leichter, natürlicher und von innen heraus gesund. Für Melanie Thormann sind Dinge wie Harmonie und Spiritualität nicht nur Worthülsen, sondern echte Werte, die das Fundament von all denjenigen Aspekten bilden, die im geschäftlichen Leben gebraucht werden: Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmensführung und Gesundheit.

Arbeitsfelder: ganzheitlich und praxisnah

Als Profi-Coach coacht sie Unternehmer und eröffnet völlig neue Perspektiven, die bisherigen Leistungsträgern verwehrt geblieben sind, da weniger das Interesse am Menschsein und viel eher der Leistungsgedanke im Vordergrund standen. Ihr Ansatz geht geradlinig an der Oberfläche vorbei, hinter die Kulissen und in die Menschen hinein.

So gelingt es ihr, die Brücke zwischen einer sachlich-orientierten Berufswelt und denjenigen Menschen zu bauen, die eben diese letztendlich gestalten und Verantwortung für Teams unter sich innehaben. Fragt man Teilnehmer ihres Coachings, wird klar, dass ihr ganzheitlicher Ansatz nicht der bequemste und typischste ist, aber ein unheimlich wirkungsvoller, der auf einem großen Erfahrungsschatz basiert und gelebte Praxiserfahrung integriert.

Oft fällt der Begriff Energie – etwas, das Melanie Thormann mitbringt und anderen Menschen zugänglich macht, um Systeme und Umfelder zu entwickeln. Dennoch grenzt sie sich gezielt zur Verwendung spiritueller Begriffe aus reiner Mode ab, nur weil diese vielleicht gerade dem Zeitgeist entsprechen. In ihrem Unternehmen Fitura vereint sie ihre Leistungen als Mentorin, Autorin, Beraterin und KeyNote-Speakerin.

Mehr Informationen finden sie auf der Internetseite fitura.de und auf YouTube EINZIGARTIG – Dokumentation mit Melanie Thormann

Mit ihrem Unternehmen FITURA begleitet Melanie Thormann Selbstständige und Unternehmer/-innen in maßgeschneiderten 1:1 Mentorings sowie deren Mitarbeiter und Teams in Workshops, Seminaren und Key Note Vorträgen.

Sie ist als Inhaberin Mentorin, Autorin, Beraterin und TOP-KeyNote Speakerin. Ihr Kerngebiet ist „Gesunde Lebens- und Unternehmensführung“.

Mit ihrer Mission schließt sie die Schnittstelle zwischen Unternehmensprozessen und dem klassischem BGM (Betrieblichem Gesundheitsmanagement) und kombiniert dabei Gesundheitsthemen mit Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenscoaching über einen „höheren Kanal der modernen Spiritualität“, sodass wahre Ganzheitlichkeit mit beständigem Wachstum von Innen nach Außen entsteht.

Sie überzeugt seit über 25 Jahren in ihrer Kompetenz und Erfahrung durch unbeirrbare Klarheit einerseits und Leichtigkeit, die sich mit einem tiefgründigen Gespür fürs Detail paart.

