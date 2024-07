Melanie Garmanzkys neuestes Werk: Begleiter für erfolgreiches digitales Marketing

Melanie Garmanzky hat im Mai diesen Jahres ihr neues Buch „Währung Aufmerksamkeit. Währung der digitalen Welt“ veröffentlicht. Das Werk gilt als wichtiger strategischer Leitfaden im Marketing und bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des digitalen Marketings. Besonders Unternehmen, die ihre Marketingstrategien an, die sich täglich wandelnde Medienlandschaft ausrichten möchten, sollen von Garmanzkys neuem Buch langfristig profitieren.

Umfassender Leitfaden für digitales Marketing

Das digitale Marketing ist heutzutage ein unverzichtbarer Bestandteil innovativer Unternehmensstrategien. Mit der zunehmenden Verlagerung von Marketingaktivitäten in die sozialen Medien, wächst das Potenzial, neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende Kunden zu binden. Zudem haben sich digitale Medien und soziale Netzwerke zu zentralen Plattformen für Kaufentscheidungen und die Kommunikation mit Unternehmen entwickelt. In ihrem neuesten Buch thematisiert Autorin Melanie Garmanzky dabei aktuelle Marketingtrends, aber auch neue Herausforderungen wie die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne der Menschen. Darüber hinaus zeigt die erfahrene Kaizen Strategieberaterin auf, wie Unternehmen kreative und effiziente Strategien entwickeln können, um potenzielle Kunden online zu erreichen.

Tiefe Einblicke in bewährte Strategien und Ansätze

Zur Veranschaulichung der vorgestellten Konzepte und Strategien verwendet Garmanzky in ihrem neuesten Buch praxisnahe Beispiele. Diese verdeutlichen, wie Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen die Herausforderungen der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne meistern und ihre Marketingstrategien erfolgreich anpassen können. Durch konkrete Anwendungsfälle aus den Bereichen Politik, Krieg und Unternehmenskommunikation wird gezeigt, inwiefern soziale Medien als mächtige Werkzeuge genutzt werden können. Die effektive Übermittlung von Botschaften und das Erreichen einer engagierten Zielgruppe stehen hierbei im Vordergrund. Jedes Beispiel bietet wertvolle Einblicke in bewährte Praktiken und innovative Ansätze, die Unternehmen sofort in ihre eigenen Marketingstrategien integrieren können.

Als Buch oder E-Book ab sofort online erhältlich

Das neue Buch von Melanie Garmanzky ist dabei als gebundene Ausgabe für 29,99EUR online erhältlich. Darüber hinaus gibt es für Interessierte seit Juni auch eine kostengünstigere Version als E-Book für 16,99EUR. Beide Ausgaben sind auf der Website des BoD Buchshops unter dem folgenden Link online erhältlich.

Über die Autorin Melanie Garmanzky

Melanie Garmanzky arbeitet seit vielen Jahren als Freelancerin im IT-Consulting, IT-Projektmanagement und in der digitalen Transformation.

Weitere Informationen zu der Neuerscheinung sowie zur Autorin Melanie Garmanzky finden Sie unter: https://garmanzky.com/publikationen/

