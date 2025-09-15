MEKOS und Netzlink fusionieren zu Grouplink IT Solutions

Zwei gewachsene IT-Dienstleister verbinden sich zu einer neuen Stärke

Die beiden IT-Dienstleister MEKO-S GmbH und Netzlink Informationstechnik GmbH firmieren ab sofort unter der Grouplink IT Solutions GmbH. Mit rund 180 Mitarbeitenden an fünf Standorten (Braunschweig (HQ), Bremen, Hannover, Stadthagen, Kassel) bündelt Grouplink IT Solutions ihre Expertise und bietet künftig ein klar gegliedertes, kundenzentriertes Leistungsportfolio. Im Mittelpunkt der neuen Firmierung, unter dem Dach der Grouplink Holding GmbH, steht die Lösungsorientierung für den Kunden – von der IT-Sicherheit bis hin zur digitalen Transformation.

Die Fusion ist mehr als ein Zusammenschluss – sie ist ein klares Bekenntnis zu Kundennähe. Grouplink IT Solutions versteht sich als Antwort auf die wachsende Komplexität des IT-Markts: „Wir haben die Herausforderungen unserer Kunden erkannt und uns bewusst neu ausgerichtet: Grouplink IT Solutions schafft Struktur und Orientierung, wo der Markt fragmentiert ist. Deshalb sehen wir uns als Möglichmacher: Wir schaffen Sicherheit – und sind der Partner, dem unsere Kunden vertrauen können“, erklärt Sabri Boughattas, CEO der Grouplink IT Solutions und CRO der Grouplink Holding.

Das Leistungsportfolio gliedert sich in die drei Bereiche Secure Infrastructure, Smart Operations und Digital Enablement. „Die Bündelung unserer Kompetenzen eröffnet uns und unseren Kunden völlig neue Perspektiven. Wir können jetzt ein konsistentes Portfolio anbieten, das Wirkung entfaltet“, beschreibt Christian Partzsch, CFO der Grouplink IT Solutions und der Grouplink Holding.

Mit der Grouplink IT Solutions profitieren Kunden von klarer Orientierung im fragmentierten IT-Markt: Statt vieler Teilangebote erhalten sie Lösungen, die auf ihre konkreten Bedürfnisse zugeschnitten sind – von Sicherheit über Verfügbarkeit bis hin zur Zukunftsfähigkeit ihrer Systeme.

Mit der Gründung der Grouplink IT Solutions GmbH stärkt die Unternehmensgruppe Grouplink Holding ihre Position im deutschen IT-Markt und unterstreicht ihren Anspruch, Kunden verlässliche Orientierung zu bieten. Ziel ist es, Unternehmen Durchblick, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit zu geben – mit einem Ansatz, der Vertrauen schafft.

Über Grouplink IT Solutions

Grouplink IT Solutions mit Hauptsitz in Braunschweig ist die erste Anlaufstelle für umfassende IT-Lösungen. Als verlässlicher Partner bieten wir Strategien und Lösungen in den Bereichen Security, Infrastruktur & Cloud, Netzwerk, Managed Services, IT-Support sowie individueller Softwareentwicklung. Strategisch unterstützt die Grouplink IT Solutions Unternehmen in puncto Struktur, Sicherheit, Betrieb und Skalierung der eigenen IT.

Weitere Informationen unter https://grouplink-its.de/

Grouplink IT Solutions GmbH

Lena Mahnken

Westbahnhof

38118 Braunschweig

+49 (0)531 707 34 30



https://www.grouplink-its.de

