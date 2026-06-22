meistro nimmt Solarpark Brandscheid mit 8,8 MWp in Betrieb

Brandscheid/Ingolstadt, 22. Juni 2026 – Die meistro r.e GmbH hat den Solarpark Brandscheid in Rheinland-Pfalz offiziell eröffnet. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer installierten Leistung von 8.755 kWp speist bereits seit Ende März 2026 Strom in das öffentliche Netz ein. Auf einer Fläche von 8,6 Hektar erzeugt der Solarpark künftig rund 9,2 Millionen Kilowattstunden erneuerbaren Strom pro Jahr. Dies entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von rund 2.000 Haushalten.

Für den erzeugten Strom wurde bereits ein langfristiges Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen, wodurch die Vermarktung der erzeugten Energiemengen langfristig gesichert ist. Mit dem Projekt erweitert meistro sein Erzeugungsportfolio und stärkt die Verfügbarkeit erneuerbarer Strommengen für Gewerbe- und Industriekunden.

Besondere Herausforderungen bei der Realisierung ergaben sich aus den Standortbedingungen. Vor Beginn der Bauarbeiten mussten umfangreiche Kampfmittelsondierungen und -räumungen durchgeführt werden. Hintergrund sind historische Belastungen des Geländes aus der Ardennenoffensive 1944/45.

Auch die geologischen Gegebenheiten stellten hohe Anforderungen an Planung und Bauausführung. Insbesondere der felsige Untergrund erschwerte die Errichtung der rund zwölf Kilometer langen Mittelspannungstrasse für den Netzanschluss.

„Die technische Umsetzung hat deutlich gezeigt, wie wichtig eine flexible Projektsteuerung und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sind“, sagt Bernhard Baumann, Geschäftsführer der meistro r.e GmbH. „Trotz der komplexen Ausgangslage konnten wir das Projekt termin- und qualitätsgerecht realisieren und wichtige Erkenntnisse für zukünftige Vorhaben gewinnen.“

Neben der technischen Umsetzung wurden auch ökologische Aspekte berücksichtigt. Für die Feldlerche wurde ein eigenes Habitat geschaffen. Zudem wurden die Zaunanlagen so gestaltet, dass sie für Wildtiere durchlässig bleiben und die natürliche Wanderbewegung von Kleinsäugern nicht beeinträchtigen.

Durch die klimafreundliche Stromerzeugung werden jährlich rund 5.400 Tonnen CO₂ eingespart. Das Projekt umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektübernahme über Genehmigung, Bau und Netzanschluss bis zur langfristigen Stromvermarktung.

Key Facts Solarpark Brandscheid:

• Installierte Leistung: 8.755 kWp

• Fläche: 8,6 Hektar

• Bauzeit: 8 Monate

• Stromproduktion pro Jahr: rund 9,2 Mio. kW

• CO₂-Einsparung pro Jahr: rund 5.400 Tonnen

• Strommenge entspricht dem Bedarf von: ca. 2.000 Haushalten

• Netzanschluss über: rund 12 km Mittelspannungstrasse

• Biodiversitätsmaßnahmen: Feldlerchen-Habitat, wildtierdurchlässige Zaunanlagen

• Stromvermarktung: langfristiges Power Purchase Agreement (PPA)

Über die meistro Gruppe

Die meistro Gruppe mit Sitz in Ingolstadt ist im Bereich Energie der nachhaltige 360-Grad Partner für Unternehmen und bietet seit 2006 bundesweit die gesamte Wertschöpfung von der Erzeugung, über die Beratung bis zur Lieferung an. Seit der Gründung orientiert sich das Unternehmen an den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die unternehmerischen Aktivitäten erfolgen in den operativen Tochtergesellschaften meistro Energie GmbH (Energielieferung), meistro solution GmbH (Energieberatung), meistro R. E. GmbH (Erzeugung erneuerbarer Energien), duobloq Energie GmbH (Energie-Contracting) sowie der meistro Stiftung gGmbH. Aktuell arbeiten mehr als 140 Mitarbeiter an der Umsetzung der Vision und Mission der meistro Gruppe.

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