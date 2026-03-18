meistro-Gruppe erweitert seine Geschäftsführung und stärkt Energiehandel sowie erneuerbare Energien

Der Energiedienstleister treibt damit den strategischen Ausbau des Energiehandels sowie der erneuerbaren Energien voran und verzahnt die Geschäftsfelder weiter

Ingolstadt, 18. März 2026 – Die meistro Gruppe, 360-Grad Dienstleister für Unternehmen im Bereich Energie, erweitert ihre Geschäftsführung, um damit den Ausbau des Energiehandels und das Geschäft mit erneuerbaren Energien strategisch zu beschleunigen. Ziel der neuen Struktur ist es, beide Geschäftsfelder enger zu verzahnen. Auf diese Weise soll das Angebot für Geschäftskunden entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette erweitert werden.

Gründer Mike Frank zieht sich aus der operativen Geschäftsleitung zurück und übergibt die Gesamtverantwortung an Niels Keunecke, der ab sofort als CEO die meistro Gruppe führt. „Mit der neuen Führungsstruktur schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und stärken gezielt unsere Kernkompetenzen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir unseren mittelständischen Kunden auch künftig verlässliche und innovative Energielösungen bieten“, erklärt Niels Keunecke, CEO der meistro GmbH.

Auch die Tochtergesellschaften der meistro-Gruppe ändern ihre Geschäftsführung. Bernhard Baumann übernimmt die Leitung der meistro r.e. GmbH – bislang ebenfalls eine Verantwortung von Keunecke – und Tycho Seeber wird Geschäftsführer der meistro Energie GmbH neben Franziska Huber. „Die mit den Veränderungen einhergehende Fokussierung ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unserer Gruppe. Damit schaffen wir die organisatorischen Voraussetzungen, um unsere Marktposition weiter auszubauen und neue Geschäftsfelder konsequent zu entwickeln“, so Keunecke.

Integration erneuerbarer Projekte in die Gruppe

Als Geschäftsführer der meistro r.e. GmbH leitet Bernhard Baumann die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Er betreut insbesondere die Projektentwicklung und -umsetzung, Marktpositionierung sowie Partnerschaften. Zudem wird er innerhalb der meistro Gruppe die Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien weiter integrieren. Sein Einstieg unterstreicht den strategischen Fokus auf erneuerbare Erzeugungsportfolios und deren Einbindung in die Vermarktungs- und Direktvermarktungsstrategien der Gruppe.

Baumanns Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien ist umfassend: Vor seinem Wechsel zu meistro war der studierte Landschaftsökologe in leitender Funktion bei der SolarBlick GmbH tätig und hat dort die Entwicklung und Umsetzung großer Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte begleitet. „Die Umsetzung von PV- und Speicherprojekten erfordert ein genaues Verständnis der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich freue mich darauf, bei meistro die Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien weiter auszubauen und eng mit den übrigen Geschäftsfeldern der meistro Gruppe zu verknüpfen“, sagt Baumann.

Fokus auf Vermarktung und Portfolio bei der meistro Energie

Tycho Seeber wird als Geschäftsführer der meistro Energie GmbH künftig die strategische Organisation der Tochtergesellschaft leiten. Dazu zählen die Entwicklung, Konzeption und kommerzielle Betreuung neuer Energieprojekte. Darüber hinaus verantwortet er die Direktvermarktung, das Portfoliomanagement sowie das Bilanzkreismanagement.

Seeber ist seit Januar Teil des meistro-Teams und bringt rund 20 Jahre Erfahrung im Energiehandel sowie im Portfolio- und Risikomanagement mit. „Professionelle Vermarktungs- und Portfolioansätze gewinnen im Zuge der Energiewende weiter an Bedeutung. Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, dass die Energieprojekte der meistro Gruppe optimal in den Markt integriert und wirtschaftlich nachhaltig betrieben werden“, erklärt Seeber.

Mike Frank, der die Entwicklung von meistro über 20 Jahre gestaltet hat, ergänzt: „meistro ist hervorragend aufgestellt, um die Chancen der Energiewende zu nutzen. Ich freue mich, dass mit Niels Keunecke, Bernhard Baumann und Tycho Seeber ein starkes Team von Energiemanagern die nächste Phase der Unternehmensentwicklung gestaltet“.

Über die meistro Gruppe

Die meistro Gruppe ist im Bereich Energie der nachhaltige 360-Grad Partner für Unternehmen und bietet seit 2006 bundesweit die gesamte Wertschöpfung von der Erzeugung, über die Beratung bis zur Lieferung an. Seit der Gründung fühlt sich das Unternehmender Nachhaltigkeit, entsprechend den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verpflichtet. Die unternehmerischen Aktivitäten erfolgt in den operativen Tochtergesellschaften meistro Energie GmbH (Energielieferung), meistro solution GmbH (Energieberatung), meistro R. E. GmbH (Erzeugung erneuerbare Energien), duobloq Energie GmbH (Energie-Contracting) sowie der meistro Stiftung gGmbH. Aktuell arbeiten mehr als 110 Mitarbeiter an der Umsetzung der Vision und Mission der meistro Gruppe.

Kontakt

meistro GmbH

Malte Liesch

Südliche Ringstr. 66

850535 Ingolstadt

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