Meistern Sie die Kunst des Latte: Dr.coffee National Advanced Coffee Training – Qingdao Edition mit dem Weltmeister im Latte Art

Am 13. Oktober fand die zweite Etappe des Dr.coffee National Advanced Coffee Training Programms – gemeinsam veranstaltet von Suzhou Dr.coffee System Technology Co., Ltd. und Coffee Salon – erfolgreich im Li Xiang Jia Café & Roastery in Qingdao statt.

Diese Veranstaltung wurde durch einen besonderen Auftritt von Chen Zhuohao, dem amtierenden Weltmeister im Latte Art 2025, bereichert. Die Veranstaltung zog ein breites Spektrum an Teilnehmern an, darunter erfahrene Cafébetreiber, prominente Kaffee-Content-Ersteller und engagierte Kaffeefachleute. Im Laufe einer intensiven zweistündigen Sitzung erhielten die Teilnehmer direkt vom Weltmeister fachkundige Anweisungen und tauchten tief in die Techniken und Prinzipien hinter Milchgetränken in Café-Qualität und Latte Art auf Wettbewerbsniveau ein.

Als Gastgeber der Veranstaltung brachte der Dr.coffee fast ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Kaffeemaschinen mit, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von vollautomatischen Kaffeemaschinen lag. Die Marke präsentierte ihr Flaggschiffmodell – die vollautomatische Kaffeemaschine der Master-Serie –, die den Champion bei seinen Live-Vorführungen mit konstanter, leistungsstarker Unterstützung versorgte. Die Teilnehmer hatten die seltene Gelegenheit, professionelle Kaffee-Workflows aus nächster Nähe zu erleben, die durch Geräte ermöglicht wurden, die auf Präzision, Zuverlässigkeit und Exzellenz ausgelegt sind. In Zusammenarbeit mit Coffee Salon schuf Dr.coffee eine hochkarätige Austauschplattform, die handwerkliches Können der Spitzenklasse mit fortschrittlicher Technologie verband und so zu einem intensiveren Wissensaustausch und zu Innovationen in der chinesischen Spezialitätenkaffee-Szene beitrug.

Als Experte auf dem Gebiet der Latte-Art hielt Chen Zhuohao mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung und seinen ausgefeilten technischen Fähigkeiten einen umfassenden Vortrag zum Thema „Geheimnisse der Milchkaffeezubereitung und Latte-Art-Techniken für Cafés”. Er analysierte gründlich die Schlüsselelemente der Zubereitung von Milchkaffee – wie die Temperaturkontrolle beim Aufschäumen von Milch und die Parameter für die Espresso-Extraktion – und stellte Techniken auf Meisterschaftsniveau vor. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus internationalen Wettbewerben lieferte er eine systematische Aufschlüsselung der Latte-Art-Theorie, wobei er die Designs in grundlegende, fortgeschrittene und kreative Kategorien einteilte und praktische Empfehlungen gab, die auf den täglichen Café-Betrieb zugeschnitten sind.

Im Abschnitt über die Bewertungsstandards für Latte Art bezog sich Chen auf globale Wettbewerbsrahmen und analysierte vier Kernkriterien – Musterdefinition, Symmetrie, Linienflüssigkeit und Milch-Espresso-Integration –, um den Teilnehmern beizubringen, wie man Latte Art aus der Perspektive eines Preisrichters bewertet. Bei der Erörterung des Einflusses von Espresso auf das visuelle Ergebnis betonte er, dass „die Qualität der Crema eine entscheidende Rolle für die Stabilität und Klarheit des Gießens spielt”. Außerdem stellte er das optimale Verhältnis von Milch zu Espresso für verschiedene Tassengrößen vor, um ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geschmack und Ästhetik zu gewährleisten.

Anschließend führte Chen eine Live-Demonstration der Latte-Art vor, bei der er seine Designmethodik auf Wettbewerbsniveau und seine präzise Handführung in Echtzeit präsentierte und den Teilnehmern die seltene Gelegenheit bot, Weltklasse-Techniken aus nächster Nähe zu beobachten.

Während der interaktiven Experience-Session sorgte die Möglichkeit, „direkt von einem Weltmeister zu lernen“, für spürbare Begeisterung. Die Teilnehmer beschäftigten sich eifrig mit der vollautomatischen Kaffeemaschine Dr.coffee MASTER 300, während Chen ihnen in Einzelcoachings Tipps gab – zur Handhaltung, zum Ausgießwinkel, zur Milchtextur, zur Handgelenksbewegung und zu den letzten Details –, die alle den Leistungsstandards der Weltklasse entsprachen. Dank seiner fachkundigen Anleitung ergriffen viele Teilnehmer schnell die wichtigsten Techniken und schafften es, ihre eigenen originellen Latte-Art-Kreationen zu gestalten.

Jeder erfolgreiche Pour unter der Anleitung des Champions wurde mit tosendem Applaus belohnt. Über den Erwerb praktischer Fähigkeiten hinaus tauchten die Teilnehmer in die Standards weltklasse Professionalität ein und erlebten sowohl die Kunstfertigkeit eines Weltmeisters als auch die außergewöhnliche Leistung der vollautomatischen Kaffeemaschinen der Dr.coffee Master Series „ .

Der Abschluss der Veranstaltung in Qingdao war mehr als nur das Ende einer Schulung – er bot lokalen Kaffeefachleuten und -liebhabern eine seltene und wertvolle Plattform, um direkt mit dem Weltmeister im Latte Art in Kontakt zu treten. Die starke Synergie zwischen Chen Zhuohaos international anerkannter Expertise und den fortschrittlichen Geräten von Dr.coffee förderte nicht nur die professionelle Kaffeeausbildung, sondern brachte auch Standards auf Meisterschaftsniveau in den Café-Alltag.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Dr.coffee weiterhin bestrebt, den National Coffee Advanced Training Course als wirkungsvolle Plattform zu nutzen, um Spitzenkräfte einzuladen, die Barista-Ausbildung landesweit zu verbessern und die chinesische Kaffeeindustrie auf ihrem Weg zu wahrer Weltklasse-Exzellenz voranzubringen.