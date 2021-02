Die Zensur hat in den letzten Monaten einen neuen Höhepunkt erreicht. Es ist nicht neu, dass Privatpersonen auf den bekannten Social-Media-Plattformen nach diversen Posts, die nicht der Mainstream-Meinung entsprechen, für Tage gepsperrt werden.

Was sich derzeit abspielt, ist jedoch eine gewaltige Stufe höher. Ganze Regierungskreise, allen voran Donald Trump, werden auf Facebook, Twitter und Co. zeitweise gesperrt oder ihre Accounts dauerhaft deaktiviert. Social-Media-Plattformen wie Parler oder Gab, die sich nicht an dieses Diktat halten, wurden aus den App-Stores von Apple und Android entfernt. Der große Tech-Riese Amazon, dessen Server von der bekanntesten Twitter-Alternative “Parler” genutzt wird, hat der Plattform sogar die Server-Nutzung gekappt, genauer gesagt, sie gewaltsam abgeschaltet. Die Folgen: Parler ist nicht mehr erreichbar.

Meinungsfreiheit ohne Zensur – wichtiger denn je

Telegram und Signal sind derzeit wohl die Favoriten, die sich nicht vom Deep State unterdrücken lassen. Aber es gibt auch eine Facebook-ähnliche Alternative, jiwwwi.life. Auch diese Plattform wirbt mit Meinungsfreiheit und wartet nur darauf, von vielen Menschen genutzt zu werden. Das Erstellen von Profilen, Seiten und Gruppen sowie einige andere Gimmicks sind auch hier unkompliziert möglich.

Zusammenhalt – unser stärkstes Gut

Wir, das Volk, dürfen nicht zulassen, dass wir uns spalten lassen. In schwierigen Zeiten wie diesen und denen, die noch vor uns liegen, ist es wichtig, dass wir zusammenstehen, geeint. Leider ist dieser Zusammenhalt im vergangenen Jahr stark eingeschränkt worden. Familien und Freunde sind auseinandergefallen, nur weil sie unterschiedlicher Meinung waren. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Menschen, vor allem die um uns herum, nicht unser Feind sind, im Gegenteil!

Sehen wir uns abseits des Mainstreams? ZAROnews ist natürlich auch auf jiwwwi zu finden ….

Pantercon:

Wir realsieren das!

Kontakt

Pantercon

Manuel Sparer

Walchseestrasse 8

6342 Niederndorf/Tirol

+43 664 2605700

info@pantercon.com

https://pantercon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.