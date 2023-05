Meinem Franchise-Geber TTPCG® sage ich mit diesem Pressebericht DANKE

Donnybrook, Dublin, 24.05.2023 – Ende des Jahres 2006 wurde ich Hans-Werner Ringel Franchise-Nehmer des TTPCG DATING SERVICES ®. Im Mai 2023 möchte ich nach 17 Jahren ein Resümee ziehen, auch um mich damit bei meinem Franchise-Geber für die sehr angenehme Zusammenarbeit zu bedanken. Auch den Kollegen vom Marketing, welche unzählige Singleanfragen zu meiner Bearbeitung generiert haben, sage ich anlässlich dieser Gelegenheit DANKE! Auf viele weitere Jahre im Team des TTPCG DATING SERVICES ® freue ich mich, weil diese Tätigkeit Spaß macht und ein hohes Einkommen bringt.

Mein Lebensweg vom Reisebusfahrer zum Singleberater

Nachdem bereits Anfang der 2000er Jahre die Kosten des alltäglichen Lebens immer höher wurden und werden, suchte ich ein zweites Standbein. Ich arbeitete zu dieser Zeit als Reisebusfahrer. Unschön war auch die Tatsache, dass ich wenig Zeit für meine Familie hatte. Eine Zeitungsanzeige sagte mir, dass eine Partnervermittlung in meinem Gebiet freundliche Menschen für eine Beratertätigkeit sucht. Nun ja, Freundlichkeit sagten mir meine Fahrgäste an Bord eines Doppelstock Reisebusses immer nach. Also auf: Ein Anruf meinerseits erfolgte bei dem zuständigen Center Manager Herrn Werths in Düsseldorf. Am übernächsten Tag erhielt ich ein informatives Schreiben. Es war alles schön zu lesen. Aber die Wirklichkeit? Im Düsseldorfer Büro wurde zuerst mal mein Lebenslauf verlangt. Diesen faxte ich am nächsten Tag. Dann banges Warten. Darf ich mich vorstellen. Nicht verschweigen möchte ich, dass ich mich zuvor bei zwei anderen Vermittlungen beworben habe. Auch die Gründung einer eigenen Partneragentur, mit der Hilfe des Berufsverbandes der Partnervermittler habe ich erwogen.

Warum willst Du ausgerechnet Kuppler werden, fragte mich meine damalige Frau

Suchst du nebenbei sexuelle Abwechslung? Nun, dies unterstellte sie mir auch bei längeren Reisen mit dem Rentnerjet, dessen Kapitän ich war, zumal die Stewardessen und Reiseleiterinnen meist auch sexy sind. Nein, mich faszinierte der Markt, der ständig größer wird und keine Konjunkturschwächeleien kennt. Schließlich steigen die Umsatzzahlen der gesamten Branche Partnervermittler von Jahr zu Jahr an. Auch mit Menschen habe ich gerne zu tun. Was mich bei den zuvor besuchten Vermittlungen und auch beim Berufsverband störte, waren die erforderlichen Einlagen zwischen rund viertausend und zwölftausend Euro. Dann würden auch noch die nicht gerade kleinen Folgekosten auf mich zukommen. Büro, Werbung, Internetpräsenz und so einiges noch mehr. Meine Recherchen ergaben, dass als Franchise-Nehmer des TTPCG DATING SERVICES ® keine monatlichen Kosten auf mich zukommen würden. Voller Freude erhielt ich damals die Zusage, als TTPCG® Franchise-Nehmer starten zu dürfen.

Im Jahr 2014 trennte ich mich von meiner Frau, da wir nicht zusammen passten

Meine große Liebe und heutige Frau Nicole lernte ich bei einer meiner Beratungen kennen. Die Übereinstimmung mit meiner geschiedenen Frau im Matching war nur gering. Mit Nicole passen unsere Matching Zahlen perfekt. Dies zeigt eindrucksvoll die Sinnhaftigkeit der von TTPCG DATING SERVICES ® im Jahr 1982 erfundenen wissenschaftlichen Methode. Das Konzept von TTPCG DATING SERVICES ® hat mich mehr als überzeugt. Preise auf dem Niveau von Singlebörsen. Bestes Preis . /. Leistungsverhältnis aller am Markt tätigen Vermittlungen. In Dublin hatte TTPCG ® einen sehr begehrten Preis bekommen.

Der begehrten „European Quality Award of price performance“ wurde erstmals einer Partnervermittlung verliehen

Diese hohe Auszeichnung für ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis der Dienste am Kunden erhielt der TTPCG DATING SERVICES ®. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass TTPCG DATING SERVICES ® ständig internationale Auszeichnungen für Qualitäten der Dienste und seine Vorbildfunktionen verliehen bekommt. Sehr gut hat mir auch gefallen, dass TTPCG DATING SERVICES ® als Franchise-Geber eine hochwertige Einarbeitung seinen Franchise-Nehmern bietet. Weiterbildungsmaßnahmen werden ständig vom Unternehmen kostenlos angeboten. Werbematerial wird vom Unternehmen gestellt und wichtig auch die Leads, also echte Anfragen von Interessenten. Wer für TTPCG DATING SERVICES ® arbeitet, bekommt alle Werkzeuge und aktuelle Anfragen von Interessenten zum Nulltarif und muss keine monatlichen Franchise- oder Lizenzgebühren bezahlen. Arbeiten müssen wir Vertriebspartner selbstverständlich für TTPCG DATING SERVICES ®. Die Franchise-Gebühr zum Starten ist nur sehr gering und einmalig. Zu meiner Aufgabe wurde es, nach Einarbeitung echte Interessentenanfragen zu bearbeiten. Als den Interessenten*innen die einmalige dazu preiswerte Dienstleistung vorzustellen.

Heute im Jahr 2023 ist alles noch komfortabler für TTPCG DATING SERVICES ® Franchise-Nehmer

Die Schulungen und Einarbeitung kommen nach Hause auf den PC. Bequemer geht es nicht. Nun, ich habe meine Ausdauer nicht bereut. Heute lächle ich, wenn ich die ehemaligen Kollegen im Reisebus mit meinem Audi SQ8 überhole. Mit meinem Einkommen als Berater des TTPCG DATING SERVICES ® bin ich mehr als zufrieden. Übrigens, mein nächstes Auto wird ein Porsche Taycan Turbo sein. Zum neuen Porsche passt bestens die Motivation-Prämie, die ich von meinem Franchise-Geber geschenkt bekam: Eine Luxusarmbanduhr TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special Edition. Derzeit überlege ich, ob ich als Center Manager den Vertrieb für TTPCG DATING SERVICES ® weiter stärken soll? Wer mehr über meine Franchise-Partnerschaft mit dem Global-Player TTPCG® erfahren möchte, kann meine Seite https://hwringel.blogspot.com/ besuchen.

Ich erhalte Anfragen von Menschen, die sich beruflich verändern möchten und Interesse am schönen Beruf Singleberater*in im Team des TTPCG DATING SERVICES ® haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich meine Tätigkeit als Singleberater nicht vernachlässigen möchte und nicht weiß, in welchem Vertriebsgebiet noch Singleberater*innen eingesetzt werden können. Bei Interesse an einer Franchise-Partnerschaft mit TTPCG DATING SERVICES ® nutzen Sie die Info-Seite https://www.ttpcg-franchise-eu.us

