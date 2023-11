MEINE VISION, LILY AMIS FEAT. THIR13EEN EIN SENSIBILISIERUNGSLIED FÜR ZWEI Entwicklungsorganisation

MY VISION, Lily Amis feat. Thir13een ist nach „Tasteless Breakfast“ und „My Mission“ die dritte Songveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Lily4Humanity Creativity Contest. Der Track erscheint am 13. November, pünktlich zu Weihnachten.

Doch egal, welchem Glauben die Menschen angehören, sie sollten GOTT jeden Tag danken. Dankbar für die Segnungen im Leben sein und nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die mehr kämpfen und leiden. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass wir alle, unabhängig von Geburtsort, und Glauben, EIN und denselben Gott haben.

Dieser gefühlvolle Track mit orientalischem Touch ist ein Sensibilisierungslied für zwei große Entwicklungsorganisation. Die CBM Christoffel Blindenmission Schweiz und Smile Train UK. Beide Organisationen leisten seit Jahrzehnten unglaubliche Arbeit für die Menschheit.

Die CBM ist eine international tätige, christliche Entwicklungsorganisation, die Menschen mit Behinderungen in Armutsgebieten unterstützt. Sie leistet Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe und ermöglicht die Prävention von Behinderungen sowie die medizinische Versorgung und inklusive Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Ihr Ziel ist eine inklusive Welt, in der alle Menschen mit Behinderungen ihre Menschenrechte genießen und ihr volles Potenzial entfalten können.

„My Vision“ ist Lilys neunte Zusammenarbeit mit dem vielseitigen britischen Produzenten, Komponisten und Singer-Songwriter mit der engelsgleichen Stimme Thir13een. Die beiden sind eine himmlische Verbindung mit einer Mission für die Menschheit. Ihre musikalische Chemie ist unübertroffen.

Alles begann im Frühjahr 2022 mit Lilys humanitärer Petition #HumanityB4Nationality und ihrer ersten Songveröffentlichung „80 Million People“. Mittlerweile haben Lily und Thir13een 8 Tracks in verschiedenen Genres veröffentlicht: Soul/R&B, Rap und Pop.

Die Geschichte hinter dem Songtext „My Vision“ von Lily Amis

Die Lebensgeschichte des Gründers der CBM, Ernst Jakob Christoffel, war von Hindernissen überschattet, aber das hielt ihn nicht davon ab, etwas Sinnvolles zu tun und ein Vermächtnis für die Menschheit zu hinterlassen.

Lily sagt: Wenn ich sehe, wie gesunde Menschen ihre Zeit mit Faulheit verschwenden, macht mich das zornig. Ich sehe Dokumentarfilme über behinderte Menschen, die täglich leiden und kämpfen, und dennoch entschlossen sind, bedeutende Meilensteine in ihrem Leben zu erreichen und ein Vermächtnis für die Menschheit zu hinterlassen.

Es sollte ein Gesetz gegen Faulheit geben, insbesondere für diejenigen, die geistig und körperlich voll arbeitsfähig und produktive, kreative und nützliche Mitglieder unserer Gesellschaft sein können.

Nicht jeder ist in der Lage, an einer Universität zu studieren, Arzt, Chirurg, Ingenieur oder Anwalt zu werden und beruflich, das Leben anderer zu verändern. Schriftsteller und Künstler ändern vielleicht nicht die Welt, und dennoch werden manche Werke zu einem Vermächtnis und inspirieren Generation für Generation.

Jeder von uns ist begabt und kann das Leben der Menschen verändern, indem er Freude und Positivität schafft. Ich habe mich für meinen Songtext bewusst für BLINDHEIT und die Spaltoperation entschieden. Blindheit, weil die heutige Gesellschaft blind ist, obwohl sie sehen und alle Möglichkeiten der Welt hat. Spaltoperation, weil unsere unberechenbare Welt und negative Gesellschaft mehr Positivität braucht. Jeder Mensch sollte glücklich sein und lächeln können.

My Vision wird am 13. November 2023 weltweit erscheinen. Die beiden Entwicklungsorganisationen kann man aber bereits jetzt mit einer Spende unterstützen, oder den von Lily Amis entworfenen The Vision-Kalender 2024 kaufen und/oder Merchandising-Artikel aus ihrem Shop zu Weihnachten verschenken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lilyamis.com

Linkkalender: https://www.lulu.com/shop/lily-amis/my-vision/paperback/product-kvnmvv2.html

Link-Shop: https://www.redbubble.com/de/shop/ap/152192559

Link zum offiziellen Songvideo: https://youtu.be/eh-InsmrAwc

Link-Song-Video für die CBM Schweiz: https://youtu.be/W7F8T96Ce0E

Kontaktieren Sie die CBM Schweiz direkt: info@cbmswiss.ch

Kontaktieren Sie Smile Train direkt: Emily Oliver, eoliver@smiletrain.org

Medienkontakt

Kontaktperson: Lily Amis

Email: LilyAmis@nassima-design.com

Land: Schweiz

Website: www.lilyamis.com