Mein Weltrekord in die Sichtbarkeit mit Hermann Scherer

Teilnehmer aus 17 Nationen schwitzen beim “1. Internationalen Zoom-Hack-Slam”.

Er hat es schon wieder getan! Selten sind knapp 300 Leute so schnell in Fahrt gekommen. Es regnet SchweiĂźperlen. Hermann Scherer, Bestsellerautor und einer der Top-Speaker Deutschlands hat am 30. Mai 2021 alle Zoom-Teilnehmer seines “Sichtbar”-Kurses aus der Reserve gelockt und in die Umsetzung geschubst.

Die Challenge lautet: In 60 Sekunden via Zoom einen Life-Hack vorzustellen. Zur Erklärung: Ein Life-Hack ist auf gut Deutsch ein nĂĽtzlicher Tipp, wie man eine Sache vereinfacht. Zum Beispiel wie man ein Spannbettlaken ĂĽber eine Matratze zieht, ohne sich selbst darin zu verheddern. Grundsätzlich also kein Problem, wenn man vorher genĂĽgend Zeit hat sich einen Hack auszudenken. Hier geht es jedoch um Schnelligkeit. “Take action immediately” lautet das Motto. Wer nicht sofort umsetzt hat verloren. Nein, ein Loser ist man nicht, aber man hat eine wertvolle Chance vergeudet, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und wer will das schon? DafĂĽr ist hier schlieĂźlich jeder angetreten.

Die Teilnehmer werden in kleine Gruppen aufgeteilt. Das Adrenalin steigt, der Countdown zur Aufzeichnung des Weltrekords läuft. Noch zehn Sekunden bis zum Start. Ich als Moderator der kleinen Gruppe stoppe die Zeit. Jeder hat ab jetzt 60 Sekunden, um seine Message in die Welt zu tragen. 60 Sekunden, die darĂĽber entscheiden, ob man einen Weg findet, die Herausforderung zu rocken oder GrĂĽnde, warum diese Aufgabe zu “schwierig” ist.

Aber alle tun es. 312 Teilnehmer bedeutet 312 Life-Hacks in 10 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Das ist Weltrekord! Ich war dabei. Ich habe es gesehen und ihn mit aufgestellt. Was fĂĽr ein erhebendes GefĂĽhl. Das ist mein 1. Weltrekord ĂĽberhaupt.

Mein Hack als Fotografin ist simpel: Wer bei knalligem Sonnenschein ein Selfie erstellen möchte, der möge sich bitte so lange mit der Kamera im Kreis drehen, bis sein Gesicht vollkommen im Schatten liegt. Ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Gesicht macht sofort ein besseres Foto für jeden, der auf Social Media mit mehr Professionalität glänzen möchten.

War es schwer fĂĽr mich mir einen Hack auszudenken? Tatsächlich wollte ich diesen Tipp vor einiger Zeit auf meinem Instagram-Account @die.sichtbarmacherin posten, hatte es aber wieder vergessen. Weil ich es auf meine “To-Do-Liste” verbannt hatte, statt es sofort umzusetzen. Take action immediately. Das habe ich dieses Wochenende bei Hermann Scherer gelernt. Einen Hack in petto zu haben war mein GlĂĽck. GlĂĽck ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.

