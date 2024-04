Mehrwert pro Quadratmeter

Blanke Systems jetzt mit drei Gebietsverkaufsleitern

Blanke Systems, der innovative Fliesenzubehör- und Systemanbieter, stellt sich mit drei Gebietsverkaufsleitern in Deutschland für seinen Vertrieb neu auf. So wollen die Iserlohner Entwickler für originelle Produktlösungen nicht nur Mehrwerte beim Handel bilden, sondern gleichzeitig mit 16 Gebietsmanagern beim verarbeitenden Handwerk Nachfrage für die Systemlösungen schaffen und beratend zur Seite stehen. Neben einem neuen Gebietsverkaufsleiter für die Region Nord verstärken fünf weitere Gebietsmanager das neu aufgestellte Vertriebsteam von Blanke Systems.

Mit Oliver Niedermeyer, dem neuen Gebietsverkaufsleiter Nord, der seit Anfang des Jahres 2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, konnte die Anpassung des Vertriebes mit drei Gebietsverkaufsleitern in Deutschland abgeschlossen werden. Der 44-jährige Vertriebsprofi fand bei Blanke eine, wie er selbst sagt „sinnstiftende Tätigkeit“, mit Blick auf Produkte und Systeme für eine ressourcenschonende Energiewende.

Die Vertriebsgebiete von Blanke Systems unterteilen sich in folgende drei Regionen:

Nord: Von der Nord- und Ostsee über Berlin bis in das Ruhrgebiet werden die Kunden vom Team rund um Oliver Niedermeyer betreut. Die Mannschaft vervollständigen die Gebietsmanager Tim Flemer, Thomas Engler, Sebastian Kleine-Hohmann, Simon Kaiser, Marius Wallner und Benjamin Weiß.

Mitte: Die Mitte Deutschlands von Erfurt bis Saarbrücken, sowie Köln bis Baden-Baden wird unter der Leitung von Philipp Steinschulte betreut. Hier sorgen Christian Zier, Justin Heck, Maximilian Gehles, Yannik Pospisil und Marco Gubisch für Mehrwerte bei Ihren Kunden.

Süd: In den südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg setzt Blanke Systems auf Torsten Pfeiffer als Gebietsverkaufsleiter sowie die Gebietsmanager Sefkan Sinekli, Andreas Lorenz, Jürgen Glatz und Andreas Hetzel, um die Kunden vor Ort optimal zu unterstützen.

„Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns“, betont Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter. „Mit der neuen Gebietsstruktur und den zusätzlichen Gebietsmanagern können wir noch besser auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden eingehen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit mit unseren Systemlösungen und der entsprechenden Unterstützung vor Ort Mehrwerte für jeden Quadratmeter zu schaffen.“

Blanke Systems setzt damit ein klares Zeichen für erstklassigen Kundenservice und eine optimale Betreuung vor Ort. Die neuen Strukturen und das erweiterte Team werden dazu beitragen, die Position von Blanke Systems als innovativen Anbieter im Fliesenzubehör- und Systembereich weiter zu stärken.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

