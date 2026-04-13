Mehr Transparenz und Sicherheit für Microsoft 365: KI-Agent Corey meldet sich zum Dienst

In der immer komplexeren Microsoft-365-Welt bietet Corey Antworten auf (fast) alle Fragen

Mit dem neuen KI-Agenten Corey von CoreView können IT-Verantwortliche ab sofort die Sicherheit und Transparenz in Microsoft 365-Umgebungen mithilfe natürlicher Sprache nachhaltig verbessern. Jede Woche verzeichnen Unternehmen im Durchschnitt 140.000 M365-Anmeldeversuche. Bei jedem einzelnen muss beurteilt werden, ob es sich um einen Routinevorgang oder eine aktive Bedrohung handelt. Entsprechend müssen Sicherheitsverantwortliche alle vier Sekunden richtig reagieren, um ihre geschäftskritische Infrastruktur zu schützen. Ohne intelligente Lösungen ist diese Menge nicht mehr zu bewältigen.

Microsoft 365 bildet mittlerweile die Grundlage für die Abläufe in mehr als zwei Millionen Unternehmen weltweit und ist längst weit mehr als eine reine Produktivitäts-Suite. Vielmehr ist M365 ein zentrales Element in den Bereichen Zusammenarbeit, Identitätsmanagement, Security und Compliance. Damit einhergehend wurde jedoch auch das Management immer komplexer. Corey vereinfacht nun die Arbeit der IT-Verantwortlichen. Sie können dem KI-Agenten Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten profunde Antworten auf Basis der Tenant-Daten. Auf diese Weise können sie die Sicherheit der Microsoft-365-Umgebung gewährleisten.

„Microsoft 365 hat sich zu einer noch unternehmenskritischeren Infrastruktur entwickelt. Dabei vergrößert sich die Angriffsfläche jedes Mal, wenn ein Unternehmen einen neuen Workload hinzufügt“, erklärt Andrea Sivieri, Chief Product and Technology Officer von CoreView. „Corey vereinfacht nicht nur das Management, sondern bringt auch mehr Transparenz und Kontrolle in die Arbeitsweise von IT-Teams. Das bedeutet schnellere Entscheidungen, weniger Konfigurationsfehler und eine Sicherheitslage, die nicht von einzelnen Mitarbeitenden abhängt.“

Im Rahmen seines Early-Access-Programms wird Corey bereits in über 130 Unternehmen eingesetzt. Der KI-Agent unterstützt IT-Teams in ihrer täglichen Arbeit und ist in der Lage, nicht nur detaillierte Informationen bereitzustellen, sondern auch mittels Eingabeaufforderungen Maßnahmen im gesamten Microsoft 365-Tenant umzusetzen. Typische Anwendungsfälle umfassen beispielsweise:

Untersuchung von Sicherheits- und Konfigurationsproblemen in Microsoft 365-Tenants

Erstellung von Governance- und Auditberichten in Sekundenschnelle

Identifizierung riskanter Berechtigungen, Fehlkonfigurationen oder Lücken in den Richtlinien

Verwaltung von Lizenzen und Benutzerzugriffen

Unterstützung beim Incident Response während potenzieller Sicherheitsverstöße

Weitere Informationen zu Corey finden sich unter https://www.coreview.com/ai-for-m365

CoreView stärkt die Resilienz des Microsoft-365-Tenant und schützt die Konfigurationen, Identitäten und Zugriffe. Die Plattform härtet Tenants gegen Angriffe, reduziert übermäßige Benutzerrechte sowie den Blast Radius, identifiziert Manipulationen und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Mit Fokus auf den Tenant bietet CoreView Schutz für Microsoft 365 und Entra und stellt so sicher, dass Unternehmen Kompromittierungen verhindern, Angriffen standhalten und nach Cybervorfällen rasch die gewünschte Tenant-Konfiguration wiederherstellen können. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

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