Mehr Sicherheit und Flexibilität für Organisationen: erste TOUGHBOOK Modelle mit Red Hat Enterprise Linux

Linux-Zertifizierung für TOUGHBOOK 55mk3 und TOUGHBOOK 33mk4 beschleunigt und sichert innovative Prozesse am Edge für mobiles, missions-kritisches Arbeiten

Wiesbaden, DE. 5.November 2024 – Die Mobile Solutions Business Division von Panasonic Connect Europe hat die Zusammenarbeit mit Red Hat, einem weltweiten Anbieter von Open-Source-Softwarelösungen, angekündigt. Die ersten zwei Modelle der Marke TOUGHBOOK sind bereits für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert. Die Erweiterung auf Red Hat bietet Kunden, die sichere Linux-basierte Lösungen benötigen, eine größere Flexibilität und eignet sich somit insbesondere für Behörden, Unternehmer, IT-Partner und Systemintegratoren.

Viele Behörden benötigen mobile Geräte, die sensible Daten schützen und strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Mit der Einführung von Red Hat Enterprise Linux für TOUGHBOOK Hardware haben die Kunden jetzt eine größere Auswahl, wenn es um eine sichere IT-Device-Basis geht. So können Behörden und Organisationen ihre mobilen Lösungen an spezifische Sicherheitsanforderungen anpassen und gleichzeitig von der Robustheit und Zuverlässigkeit der TOUGHBOOK Hardware profitieren.

„Die Zertifizierung unserer TOUGHBOOK Endgeräte für Red Hat Enterprise Linux unterstreicht unser Engagement zur Bereitstellung fortschrittlicher, anpassungsfähiger und sicherer Technologien für staatliche Auftraggeber und Organisationen und Branchen“, sagt Steven Vindevogel, Head der Panasonic Mobile Solutions Business Division in Europa. „Die Kooperation belegt, dass unsere TOUGHBOOK Geräte die höchsten Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistung erfüllen und unseren Kunden die Agilität und den Support bieten, die sie für geschäftskritische, hochsensiblen Apps und Daten benötigen.“

Durch die interne Übernahme des Zertifizierungsprozesses minimiert Panasonic Connect die Zeit- und Ressourcenaufwände für seine Kunden und Partner. So wird vermieden, dass deren IT-Teams zusätzlich Ressourcen für diese Linux-Zertifizierung und -Prüfung selbst investieren müssen. Überall bei missions- und geschäftskritischen Prozessen, bei denen Geschwindigkeit und Effizienz entscheidend sind, ermöglicht das Organisationen, ihre Edge-Computing-Lösungen schnell einzurichten, bereitzustellen und zu warten.

„Durch die Aufnahme von TOUGHBOOK in unser Angebot an zertifizierter Hardware können Behörden und andere staatliche Auftraggeber ihre Technologie nahtlos an betriebliche Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen“, sagt Julio Guijarro, EMEA CTO von Red Hat. „Indem wir die Anforderungen unserer Kunden konsequent in den Vordergrund stellen, unterstützen wir entscheidende Experten dabei, Innovationen voranzutreiben und die Effizienz zu steigern. Damit tragen wir maßgeblich zum Erfolg äußerst wichtiger Missionen und Aufgaben bei.“

Die aktuellsten Modelle TOUGHBOOK 55mk3 und TOUGHBOOK 33mk4 sind jetzt für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert, weitere Geräte von Panasonic werden in Kürze folgen.

Weitere Informationen über TOUGHBOOK finden Sie auf https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions mit der Marke TOUGHBOOK hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität zu verbessern – mit seinem Angebot an ausfallsicheren Notebooks und Tablets sowie einem umfangreichen Service-Angebot bis hin zu privaten 5G Netzwerken.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

