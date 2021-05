Mehr Sicherheit am aufgeräumten Arbeitsplatz: Philips Monitore präsentiert den B-Line 243B9H

Amsterdam, 28. Mai 2021 – Wer viele Stunden vor einem Monitor arbeitet, braucht einen Bildschirm, der zuverlässig, einfach und bequem zu handhaben ist. Und der sicher vor Ausspähen und unbefugter Nutzung schützt. Die B-Line von Philips Monitore wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Jetzt stellt das Unternehmen sein neustes Modell aus dieser Reihe vor: den 24″ (23,8″ / 60,5 cm Diagonale) 243B9H, mit Full HD und einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz.

Kabelsalat ade – dank USB-C

Kabelchaos am Arbeitsplatz? Mit dem Display 243B9H ist das Schnee von gestern. Denn dank des USB-C-Anschlusses des Neuzugangs zur B-Line von Philips Monitore erfolgt sowohl die Übertragung des Videosignals (über den DisplayPort Alternate-Modus von USB-C) vom angeschlossenen Computer zum Monitor als auch die USB Power Delivery von bis zu 65 W zum Laden eines angeschlossenen Laptops über ein und dasselbe Kabel. Der im Monitor integrierte 3-Port-USB-3.2-Hub sorgt dabei für eine schnelle Datenübertragung zu angeschlossenen Peripheriegeräten wie externen Festplatten oder SSDs.

Entwickelt für hohe Sicherheitsanforderungen im Business

Klingt ganz einfach? Ist es auch! Das ist aber natürlich längst noch nicht alles. Der Philips 243B9H bietet eine ganze Reihe hochentwickelter Funktionen und Technologien für alle gängigen Business-Anforderungen – wie zum Beispiel integrierte Stereolautsprecher für Multimedia-Tasks und eine Pop-up-Webcam für hohe Sicherheitsansprüche.

So lässt sich die praktisch und diskret im Monitorgehäuse versenkte Kamera zu Videokonferenzen ganz einfach herausziehen und wieder einfahren, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Darüber hinaus ist die Webcam mit leistungsstarken Sensoren für die Windows Hello™ Gesichtserkennung ausgestattet. Die Anmeldung am Bildschirm erfolgt dabei über biometrische Daten, was den ganzen Prozess beschleunigt und noch sicherer macht. Ob im Homeoffice oder im Büro: Wer mit sensiblen Daten arbeitet, oder sich etwas mehr Privatsphäre wünscht, wird dieses hohe Maß an Sicherheit sehr zu schätzen wissen.

Das ganze Paket

Um vorzeitigen Ermüdungserscheinungen an langen Arbeitstagen vorzubeugen, kommt der Philips 243B9H mit Low-Blue-Modus, FlickerFree-Technologie und EasyRead Mode – alles Features, die die Augen schonen und auch auf lange Sicht ein komfortables Arbeiten ermöglichen. Auch an eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm wurde gedacht. So lässt sich der SmartErgoBase Monitorständer in der Höhe verstellen, schwenken, neigen und drehen.

IPS-Panel, extra weite Betrachtungswinkel von 178/178 Grad und Kabelmanagement runden das umfangreiche Leistungsspektrum des Monitors ab.

Der Philips 243B9H ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,00 EUR / 309,00 CHF erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass auf diesem Wege nur Monitore zur Ankündigung kommen, die in Europa erhältlich sein werden. Monitore, die nicht auf der Philips EU-Website aufgeführt werden, sind nicht für den europäischen Markt vorgesehen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945

xeni.Bairaktari@tpv-tech.com

http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Link

Am Treptower Park 28-30

12435 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0

Philips.Displays@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.