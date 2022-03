Mehr Selbstvertrauen im Business mit Dr. Yana Fehse

Unternehmerinnen und Business-Frauen streben nach mehr Selbstvertrauen und Überzeugungspower und möchten gleichzeitig sie selbst bleiben. Zwar wirken sie oft gegenüber anderen Menschen sehr selbstbewusst, doch im Inneren zweifeln sie häufig an sich selbst und lassen sich von negativen Reaktionen schnell verunsichern. Von echter Ruhe und Gelassenheit sind sie leider weit entfernt. Das führt dazu, dass sie ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen und auf der Karriereleiter stehen bleiben, obwohl sie gerne weiter vorankommen möchten. Doch wie soll das gehen? Dr. Yana Fehse ist Psychologin und Coach für Erfolgs-Mindset und Selbstbewusstsein im Business. Sie unterstützt Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte, ein besonderes Charisma in ihrem Auftreten und mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erreichen.

Mental-Coaching als Schlüssel für ein Top-Selbstvertrauen

Wie oft stehen wir uns mit negativen Glaubenssätzen selbst im Weg: „Ich verdiene den Erfolg nicht“ oder „Ich bin nicht gut genug“. Die Mental-Expertin Dr. Fehse hat selbst erlebt, wie derartige Gedanken sich sogar im Laufe der Zeit so verstärken können, dass sie zu einer Art Selbstsabotage führen. Anfangs war ihr eigenes Verhalten im Business von Unsicherheit, Schüchternheit und Perfektionismus geprägt. Sie glaubte, dass die Lösung noch mehr Arbeit und noch mehr Härte gegen sich selbst ist. Es wurde aber nicht besser. Sie hat nach vielen Jahren des Experimentierens herausgefunden, dass es nur einen Ausweg aus diesem Teufelskreis gibt: Mentales Coaching! Mithilfe von mentalen Tools hat sie es geschafft, ein authentisches Selbstbewusstsein und einen echten Selbstwert zu entwickeln und die Resultate zu erzielen, die sie haben will. Nun ist ihre Mission, anderen Frauen zu zeigen, wie auch sie den Ausweg aus der Selbstsabotage durch negative Gedanken finden können.

Im Fokus: Selbstbewusstsein

Der Schlüssel liegt bei einem konsequenten Überschreiben von falschen Glaubensätzen in dem eigenen Unterbewusstsein. Nur wer beharrlich daran arbeitet, schafft es, die negativen Gedanken und damit die Selbstsabotage zu überwinden. Wer an dieser Stelle die innere Blockade löst, ist bereit für ein Top-Selbstbewusstsein und außergewöhnliche Ergebnisse im Business. Warum ist das so? Dr. Fehse ist davon überzeugt, dass Menschen das ausstrahlen, was sie selbst denken und fühlen. Wer im tiefsten Inneren an seinen eigenen Qualitäten zweifelt, sendet unbewusst entsprechende Botschaften aus – und unsere Mitmenschen spüren das. Gerade im Business kann das zu ganz bitteren Erfahrungen führen. Es sind oft nur Nuancen, die zwischen Erfolg oder Niederlage entscheiden.

Dr. Yana Fehse arbeitet in ihren Coachings mit den effektivsten Tools wie z.B. Hypnose und der Emotion-Code. Mehr Information zu Yana Fehse findest du hier https://www.yanafehse.de/

Dr. Yana Fehse ist Psychologin und Coach für Erfolgs-Mindset und Selbstbewusstsein im Business. Sie unterstützt Business-Frauen, ein besonderes Charisma in ihrem Auftreten zu entwickeln, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erreichen.

Firmenkontakt

Mindstar – Dr. Yana Fehse

Dr. Yana Fehse

Moorbekweg 23 c

22359 Hamburg

+49-176-49983550

kontakt@yanafehse.de

https://www.yanafehse.de/

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Ensepl

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.