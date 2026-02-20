Mehr Ruhe. Mehr Sicherheit. Mehr Design. – Hochwertige Akustiklösungen von freiraum Akustik

Ganzheitliche Akustikkompetenz seit über 20 Jahren

Heidelberg, Februar 2026 – Wenn es um professionelle Raumakustik geht, stehen heute neben Design und Wirkung vor allem zwei Aspekte im Fokus: Sicherheit und Nachhaltigkeit. freiraum Akustik bietet seit 2004 hochwertige Akustikbilder, Akustik Deckensegel und individuelle Akustiklösungen, die ästhetischen Anspruch, geprüften Brandschutz und maximale akustische Effizienz vereinen.

Sicherheit trifft auf Wirksamkeit

In öffentlichen Gebäuden, Praxen, Kanzleien, Büros oder Bildungseinrichtungen spielt der Brandschutz eine zentrale Rolle. Die von freiraum Akustik eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar (B1) und erfüllen die geltenden Anforderungen für den professionellen Innenausbau.

Gleichzeitig überzeugen die verwendeten Akustikmaterialien durch einen Schallabsorptionsgrad von bis zu 96 – 100 % im relevanten Frequenzbereich – ein Wert, der eine spürbar reduzierte Nachhallzeit und deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit ermöglicht.

Das Ergebnis: Räume, die nicht nur sicher, sondern auch hörbar angenehmer sind.

Ganzheitliche Akustikkompetenz seit über 20 Jahren

Seit der Gründung im Jahr 2004 steht freiraum Akustik für durchdachte, maßgeschneiderte Lösungen. Das Leistungsspektrum umfasst:

– Akustikbedarfsanalyse und präzise Berechnung

– Individuelle Planung nach architektonischen Gegebenheiten

– Maßanfertigung hochwertiger Akustikbilder und Deckensegel

– Individuelle Motiv- und Farbgestaltung

– Professionelle Farbberatung

– Visualisierung von Raumsituationen zur besseren Entscheidungsgrundlage

– Lieferung und fachgerechte Montage

So entstehen Lösungen, die akustisch funktionieren und gestalterisch überzeugen.

Akustik als Teil der Raumgestaltung

Akustikelemente sind heute mehr als technische Bauteile – sie sind Teil eines ganzheitlichen Raumkonzepts. freiraum Akustik verbindet hochwertige Materialien (OEKO-TEX® zertifiziert), präzise Verarbeitung und kuratierte Kunst- und Designmotive zu Lösungen, die sich harmonisch in moderne Arbeits- und Lebenswelten einfügen.

Ob Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Architekturbüros oder private Bauherren: Kundinnen und Kunden profitieren von einem Partner, der Technik, Gestaltung und Beratungskompetenz vereint.

Spürbare Wirkung für Arbeits- und Lebensräume

Gute Raumakustik steigert nachweislich Konzentration, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an hybride Arbeitswelten und hochwertige Raumgestaltung wird professionelle Akustikplanung zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung, mehr als 1.400 realisierten Projekten und einem klaren Qualitätsanspruch positioniert sich freiraum Akustik als verlässlicher Ansprechpartner für anspruchsvolle Akustikprojekte im deutschsprachigen Raum.

freiraum Akustik mit Sitz in Heidelberg entwickelt und realisiert seit 2004 hochwertige Akustiklösungen für Unternehmen, Praxen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden. Das Unternehmen verbindet akustische Expertise, Designkompetenz und individuelle Beratung zu ganzheitlichen Raumkonzepten – für mehr Ruhe, mehr Fokus und mehr freiraum.

Kontakt

freiraum Akustik – freiraum Agentur GmbH

Lisa OConnor

Hauptstraße 64

69117 Heidelberg

062216582604



https://www.freiraumakustik.de

